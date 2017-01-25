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Мединский: Украина, Прибалтика и еще ряд стран сознательно стирают память о влиянии России

Культура
25 января, 17:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Глава Минкультуры подчеркнул, что памятники, храмы и церкви разрушаются не только из-за революций и войн
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Украина, некоторые другие страны Восточной Европы и Прибалтика сознательно стирают историческую память о влиянии России и подвигах советского народа. Об этом заявил министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский на Рождественских образовательных чтениях в Государственном Кремлевском дворце.

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Он отметил, что "памятники, храмы, церкви, произведения материального искусства - их разрушают не только революционные события и события войн". "Они разрушаются и в мирное или в полумирное время, разрушаются совершенно сознательно", - добавил Мединский.

"Мы вспомним, сколько памятников системно сносила советская власть осознанно, разрушала, взрывала после революции, гражданской войны, и делала она это осознанно, грамотно, с системным подходом, пытаясь стереть прошлое и построить, придумать нового человека, с новым сознанием, без вот той тысячелетней исторической памяти", - отметил министр.

"Посмотрите, что происходит сегодня зачастую у наших соседей. Мы видим, может быть, не в столь глобальных масштабах, но по сути то же самое. Украина, Прибалтика, некоторые восточноевропейские соседи сознательно стирают всю память о влиянии нашей страны, о подвиге советского солдата, об уроках Второй мировой войны, - сказал Мединский. - Как будто не было ничего, как будто не было сотен лет, прожитых вместе, как будто не было общих ценностей, общих союзов, общих врагов, с которыми мы вместе боролись, не щадя жизни".

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