Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Клавишник рок-группы Black Sabbath скончался в возрасте 68 лет

Культура
28 января, 23:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Джефф Николс был приглашен в группу в 1979 году и прекратил выступать с коллективом в 2004 году
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Клавишник легендарной британской рок-группы Black Sabbath Джефф Николс скончался в субботу от рака легких за месяц до своего 69-го дня рождения. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил основатель группы гитарист Томми Айоми.

Смотрите также
Джон Майкл Оззи Осборн, Тони Айомми и Терри Гизер Батлер (слева направо)
Опрос: составь свой рейтинг песен рок-группы Black Sabbath

"Мне так жаль узнать о потере одного из моих самых дорогих и близких друзей - Джеффа Никколса. Он некоторое время страдал от рака легких и проиграл в этой борьбе сегодня утром. Джефф и я всегда были очень близки, и он всегда был мне настоящим другом, поддерживал меня на протяжении 40 лет. Я буду скучать, и он будет жить в моем сердце, пока мы не встретимся снова ", - написал Айоми, который несколько лет назад сам пережил раковое заболевание.

В 1979 году Николс был приглашен в группу в качестве второго гитариста, однако впоследствии перешел на клавишные. Принимал участие в написании многих песен группы и прекратил выступать с коллективом в 2004 году.

Группа Black Sabbath была основана в 1968 году. В ее первый состав вошли Айомми, Осборн, Батлер и ударник Билл Уорд. Эта инкарнация коллектива окончательно прекратила существование в 1979 году, однако Айомми продолжил поддерживать свое детище на плаву, издав под вывеской Black Sabbath в общей сложности 19 студийных альбомов. В июле прошлого года группа дала свой прощальный концерт в России в столичном спорткомплексе "Олимпийский".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
Актер Джон Херт
9
СМИ: актер Джон Хёрт скончался на 78-м году жизни
Актриса Юлия Высоцкая, победившая в номинации "Лучшая женская роль в кино" (Ольга в фильме А. Кончаловского "Рай")
29
Картина "Рай" получила премию "Золотой орел" и стала лучшим фильмом года
12
Страшно и интересно: финал конкурса гримеров в Москве
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
Неделя Высокой моды в Париже
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Трамп продемонстрировали настрой на развитие взаимодействия РФ и США
2
Путин и Трамп начали телефонный разговор
3
РФ готова принять сотрудников украинской самолетостроительной компании "Антонов"
4
Олланд призвал Европу дать жесткий ответ на заявления Трампа
5
Один человек пострадал при пожаре на заправке в Махачкале
6
Телефонный разговор Трампа и Путина состоится 28 января в 20:00 мск
7
В Минске скончался народный артист Белоруссии Александр Тиханович
Темы дня
Реклама