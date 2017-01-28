Клавишник рок-группы Black Sabbath скончался в возрасте 68 лет

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Клавишник легендарной британской рок-группы Black Sabbath Джефф Николс скончался в субботу от рака легких за месяц до своего 69-го дня рождения. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил основатель группы гитарист Томми Айоми.

"Мне так жаль узнать о потере одного из моих самых дорогих и близких друзей - Джеффа Никколса. Он некоторое время страдал от рака легких и проиграл в этой борьбе сегодня утром. Джефф и я всегда были очень близки, и он всегда был мне настоящим другом, поддерживал меня на протяжении 40 лет. Я буду скучать, и он будет жить в моем сердце, пока мы не встретимся снова ", - написал Айоми, который несколько лет назад сам пережил раковое заболевание.

В 1979 году Николс был приглашен в группу в качестве второго гитариста, однако впоследствии перешел на клавишные. Принимал участие в написании многих песен группы и прекратил выступать с коллективом в 2004 году.

Группа Black Sabbath была основана в 1968 году. В ее первый состав вошли Айомми, Осборн, Батлер и ударник Билл Уорд. Эта инкарнация коллектива окончательно прекратила существование в 1979 году, однако Айомми продолжил поддерживать свое детище на плаву, издав под вывеской Black Sabbath в общей сложности 19 студийных альбомов. В июле прошлого года группа дала свой прощальный концерт в России в столичном спорткомплексе "Олимпийский".