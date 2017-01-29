Прах украинского поэта Александра Олеся и его жены перезахоронены в Киеве

КИЕВ, 29 января. /ТАСС/. Прах украинского поэта, писателя и дипломата Александра Олеся (1978-1944) и его жены перезахоронены сегодня на Лукьяновском кладбище в Киеве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Панихида по писателю состоялась в столичном Владимирском соборе, в ней принял участие президент Украины Петр Порошенко. Глава государства отметил, что Олесь в своих произведениях "не раз доносил, что именно внутренние распри, неумение объединиться ради великой цели, не раз приводили в истории Украины к трагическим последствиям".

Останки Олеся и его жены в начале января были эксгумированы на Ольшанском кладбище Праги. Это произошло на законных основаниях по решению чешского гражданина- владельца этого участка, пожелавшего похоронить там своего отца.

Александр Олесь (настоящая фамилия - Кандыба) - украинский прозаик и поэт. После революционных событий 1917 года в Санкт-Петербурге эмигрировал в Европу, где жил с 1919 года в Праге. За рубежом издал несколько сборников, основной темой которых стала тоска по родине.