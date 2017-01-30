Худруку Ансамбля им. Александрова Валерию Халилову могло бы исполниться 65 лет

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Народному артисту России, дирижеру, композитору, художественному руководителю Ансамбля имени Александрова Валерию Халилову в понедельник могло бы исполниться 65 лет.

Коллеги музыканта, погибшего при крушении Ту-154 под Сочи, поделились своими воспоминаниями о нем в интервью ТАСС.

"Знал его как человека душевного"

Ведущий солист Ансамбля имени Александрова Вадим Ананьев и Халилов познакомились задолго до прихода последнего в коллектив. "Я знал Валерия Михайловича достаточно давно, когда он еще был полковником. Будучи главным дирижером Военно-оркестровой службы Министерства обороны, он иногда приглашал меня выступить с симфоническим и духовым оркестром", - рассказал Ананьев.

"Знал его как человека прекрасного, душевного и как музыканта великолепного. Он сочинял прекрасные песни. Мне посчастливилось петь его романс "Дорогая, сядем рядом" на стихи Есенина", - отметил певец.

Совместную работу в Ансамбле имени Александрова сослуживец Халилова также вспоминает с теплотой. "Он очень интересно дирижировал и а капельными вещами, и всем оркестром. С ним было комфортно работать: он задавал такой темп музыки, где вокалисту можно было полностью себя показать. Это очень важно", - заметил Ананьев, вспомнив, что Халилову потребовалось очень мало времени, чтобы войти в специфику работы коллектива.

Солист рассказал, что Халилов освободил его от роковой командировки, когда при крушении самолета Ту-154 погибли 64 артиста ансамбля. "Я и моя семья очень благодарны Валерию Михайловичу за то, что он освободил меня от этой поездки. У меня маленькие детишки, в прошлом году родился сын, и жена очень просила остаться дома, помочь", - сказал Ананьев.

"Он легко зажигался от хороших идей"

Генеральный директор Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени М. И. Глинки (ВМОМК имени Глинки) Михаил Брызгалов сотрудничал с Валерием Халиловым при создании Всероссийского духового общества. "Есть очень много планов, придуманных им. Сейчас наша задача все это реализовать уже в память Валерия Михайловича. Многое из того, что будет исполнено, будет посвящено имени Валерия Михайловича, что-то из этого будет носить его имя", - пообещал он.

Глава ВМОМК имени Глинки отметил, что "таких людей, как Валерий Михайлович, в жизни встречается очень мало". "Мало того, что он был великолепным дирижером, исполнителем, пианистом, композитором, он был прекрасным человеком, с ним всегда было легко, приятно. Он легко зажигался от хороших идей", - вспомнил Брызгалов.

"Потеря для всей нашей культуры"

Художественный руководитель Академического большого хора "Мастера хорового пения", завкафедрой современного хорового исполнительского искусства Московской консерватории Лев Конторович в беседе с ТАСС назвал Халилова "одареннейшим музыкантом, блестящим дирижером и великолепным организатором".

"Спасская башня" - его фестиваль, он проводил потрясающий подбор оркестров и огромную работу. И с ним всегда было удивительно легко и приятно общаться", - рассказал он.

В свою очередь, художественный руководитель и главный дирижер Государственной академической хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова Геннадий Дмитряк напомнил об активном участии Халилова в хоровом движении. "Под его руководством проходили все массовые мероприятия Всероссийского хорового общества", - сказал профессор.

Художественный руководитель Камерного хора Московской консерватории Александр Соловьев назвал гибель Халилова "потерей для всей культуры". "Он очень хотел, чтобы Ансамбль имени Александрова развивался динамично, привнести что-то новое, сделать новые обработки для хора. Уход Валерия Михайловича - это системная потеря для всей нашей культуры", - подчеркнул он.

Валерий Халилов

Валерий Михайлович Халилов - народный артист России, дирижер и композитор. С 2002 г. по 2016 г. - начальник военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ - главный военный дирижер. В апреле 2016 г. был назначен на должность начальника ансамбля - художественного руководителя Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

Являлся музыкальным руководителем международных военно-музыкальных фестивалей "Спасская башня" (Москва, с 2007 г.), "Амурские волны" (Хабаровск), "Марш столетия" (Тамбов) и Международного военно-музыкального фестиваля в Южно- Сахалинске.

Трагедия над Черным морем

Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря 2016 года рано утром вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Валерий Халилов похоронен на Архангельском погосте в Киржачском районе Владимирской области, где упокоена прабабушка дирижера.