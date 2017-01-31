Фильм "Притяжение" собрал в прокате 407,3 млн рублей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Фантастический фильм Федора Бондарчука "Притяжение", который вышел в российский прокат 26 января, собрал к настоящему моменту 407,3 млн рублей. Такие скоректированные данные во вторник привел портал Kinobusiness.com, суммировав итоги четырёх дней проката в России и СНГ.

Ранее портал приводил предварительные данные, неофициально подсчитав сборы за четыре дня, согласно которым картина собрала 413,4 млн рублей.

"Притяжение" показало "пятый результат за всю историю для российских фильмов и седьмой - для январских премьер в прокате СНГ". Первые четыре строчки занимают фильмы "Вий" (602,7 млн рублей), "Сталинград" (524,3 млн рублей), "Экипаж" (501 млн рублей), "Три богатыря: Ход конём" (427,5 млн рублей).

Лента "Притяжение" вышла в форматах 2D, 3D и IMAX 3D. По сюжету картины, корабль с пришельцами, сбитый российскими ВВС, падает на спальный московский район Чертаново. Район оцеплен, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, вводится комендантский час. Критики назвали ленту Бондарчука "первым большим русским фильмом об инопланетянах".

Главные роли в фильме исполняют Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Людмила Максакова.

Над визуальными эффектами в "Притяжении" работала студия Main Road Post, саунд-дизайнером картины выступил новозеландец Дэйв Уайтхед ("Кинг-Конг", "Хоббит", "Район № 9").