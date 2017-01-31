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Фильм "Притяжение" собрал в прокате 407,3 млн рублей

Культура
31 января, 1:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Картина показала пятый результат по сборам за всю историю для российского кино
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Фантастический фильм Федора Бондарчука "Притяжение", который вышел в российский прокат 26 января, собрал к настоящему моменту 407,3 млн рублей. Такие скоректированные данные во вторник привел портал Kinobusiness.com, суммировав итоги четырёх дней проката в России и СНГ.

Ранее портал приводил предварительные данные, неофициально подсчитав сборы за четыре дня, согласно которым картина собрала  413,4 млн рублей.

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"Притяжение" показало "пятый результат за всю историю для российских фильмов и седьмой - для январских премьер в прокате СНГ". Первые четыре строчки занимают фильмы "Вий" (602,7 млн рублей), "Сталинград" (524,3 млн рублей), "Экипаж" (501 млн рублей), "Три богатыря: Ход конём" (427,5 млн рублей).

Лента "Притяжение" вышла в форматах 2D, 3D и IMAX 3D. По сюжету картины, корабль с пришельцами, сбитый российскими ВВС, падает на спальный московский район Чертаново. Район оцеплен, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, вводится комендантский час. Критики назвали ленту Бондарчука "первым большим русским фильмом об инопланетянах".

Главные роли в фильме исполняют Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Людмила Максакова.

Над визуальными эффектами в "Притяжении" работала студия Main Road Post, саунд-дизайнером картины выступил новозеландец Дэйв Уайтхед ("Кинг-Конг", "Хоббит", "Район № 9").

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