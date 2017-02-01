Разработчик проекта нового фондохранилища Эрмитажа заявил об отсутствии работ на объекте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Строительство новой очереди фондохранилища Эрмитажа в настоящее время фактически не ведется, сообщил ТАСС директор компании-разработчика проектной документации ОАО "Проектный институт-8 имени Н. Г. Аверьянова" Павел Соколовский. Эта организация осуществляет одновременно авторский надзор за реализацией проекта по контракту с Государственным Эрмитажем.

"Строительство сейчас никак не идет, мы не только ведем авторский надзор, но и являемся разработчиками рабочей документации. Там вообще что-то непонятное творится, мы целый год проектировали, но теперь (генподрядчики - прим. ТАСС) решили изменить техническое решение, объемно-планировочное решение. То есть теперь нужно корректировать проект, проходить повторную государственную экспертизу, после этого возвращаться к работе над документацией", - сказал Соколовский.

Он пояснил, что у его организации "есть договор с заказчиком "Мехстройтрансом" на разработку рабочей документации". "Мехстройтранс", как отметил Соколовский, "выступает в роли генподрядчика, в обязанности которого входит разработка рабочей документации и строительство объекта".

Контракт на авторский надзор у проектного института заключен непосредственно с Эрмитажем, но и по этому договору обязательства выполняются не в полной мере из-за срыва сроков строительства. "В договоре определенные сроки, график строительства должен быть прописан, который увязан с нашим графиком, а он срывается. Год прошел, а что на площадке - за год сделали только сотню буровых свай. Уже сегодня можно понять, что мы получим в итоге", - заключил директор проектного института.

По словам Соколовского, он неоднократно обращался к руководству компании "Мехстройтранс" с требованием соблюдать обязательства и оплатить выполненную институтом работу, но не получил ответа. "Год мы проработали - нам ни денег половину не заплатили, и никто не ставит задачу, что дальше. Мы вошли в новый год с вопросом, что дальше - нам никто не ответил на этот вопрос. Кто нам заплатит деньги, компенсирует все наши затраты, тоже все уходят от этого ответа", - сказал он.

Соколовский не исключает в этой связи обращения в суд. "Я еще подожду пару недель, как будут складываться события, но я просто вижу, что без суда здесь не обойдется", - сказал он. Получить комментарий компании "Мехстройтранс" пока не удалось.

Как выполняется контракт

Компания "Мехстройтранс" выиграла конкурс на строительство Публичной библиотеки Эрмитажа, которая станет частью комплекса открытого фондохранилища в Старой Деревне. Как отмечают представители музея, "в основу проекта легли идеи и концепции выдающегося архитектора современности Рема Колхааса". По словам специалистов, "это сложнейший и уникальный объект", связанный с созданием масштабной системы остекления здания и необходимостью внедрения в почву большого количества свай.

После заключения контракта Эрмитаж, согласно существующим правилам, выплатил аванс (1 млрд руб.), а позже получал замечания по поводу порядка расходования государственных средств, выделяемых на реализацию проекта. Во второй половине 2016 года дирекция музея отмечала, что существуют задержки по графику строительства.

Пресс-служба музея также сообщала, что неоднократно проводились совещания, на которых обсуждались вопросы устранения нарушений в выполнении контракта. Все нарушения условий договора фиксируются Государственным Эрмитажем, и подрядчику незамедлительно направляются требования по устранению нарушений, за допущенные нарушения подрядчику выставлены штрафные санкции, определенные условиями договора, отмечали представители музея.

Зачем Эрмитажу фондохранилище

Строительство комплекса фондохранилища Эрмитажа в Старой Деревне ведется с 1990 года. Проект связан с необходимостью перемещения ряда запасников и мастерских из исторических зданий музея, которые перегружены фондами и где условия хранения не отвечают современным требованиям. На Заусадебной улице в Приморском районе Петербурга уже введены в строй две первые очереди реставрационно-хранительского комплекса. В пяти зданиях размещаются фондохранилище, выставочно-лекционный, реставрационный, инженерный и административный корпуса.

Коллекция Государственного Эрмитажа насчитывает около 3 млн произведений искусства и памятников мировой культуры. В состав музея входят Главный музейный комплекс из шести зданий на Дворцовой набережной, включая Зимний дворец, а также Восточное крыло Главного штаба на Дворцовой площади, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода и реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня". Датой основания Эрмитажа считается 1764 год, когда Екатерина II приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца И.-Э. Гоцковского.