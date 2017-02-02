THR: об истории любви Джона Леннона и Йоко Оно снимут фильм

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Американский продюсер Майкл Де Лука, принимавший участие в создании таких фильмов как "Социальная сеть" (Social Network, 2010) и "Человек, который изменил все" (Moneyball, 2011), работает с Йоко Оно для создания фильма об истории ее любви с основателем культовой британской группы Beatles Джоном Ленноном.

Об этом сообщил во вторник журнал The Hollywood Reporter.

"История сфокусируется на живых и актуальных темах любви, мужества и активизма в США - с целью вдохновить современную молодежь отстаивать и иметь четкое представление о мире, который они хотят", - цитирует издание слова Де Луки.

По сведениям издания, сценарием фильма займется Энтони Маккартен, известный по работе над кинокартиной "Вселенная Стивена Хокинга (Theory of Everything, 2014) о жизни британского ученого физика Стивена Хокинга.