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THR: об истории любви Джона Леннона и Йоко Оно снимут фильм

Культура
2 февраля, 2:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
Сценарий к фильму напишет Энтони Маккартен, ранее работавший над картиной "Вселенная Стивена Хокинга"
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Йоко Оно и Джон Леннон

Йоко Оно и Джон Леннон

© AP Photo/Lefteris Pitarakis

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Американский продюсер Майкл Де Лука, принимавший участие в создании таких фильмов как "Социальная сеть" (Social Network, 2010) и "Человек, который изменил все" (Moneyball, 2011), работает с Йоко Оно для создания фильма об истории ее любви с основателем культовой британской группы Beatles Джоном Ленноном.

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Хулиган и пацифист: 75 лет назад родился основатель The Beatles Джон Леннон

Об этом сообщил во вторник журнал The Hollywood Reporter.

"История сфокусируется на живых и актуальных темах любви, мужества и активизма в США - с целью вдохновить современную молодежь отстаивать и иметь четкое представление о мире, который они хотят", - цитирует издание слова Де Луки.

По сведениям издания, сценарием фильма займется Энтони Маккартен, известный по работе над кинокартиной "Вселенная Стивена Хокинга (Theory of Everything, 2014) о жизни британского ученого физика Стивена Хокинга.

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