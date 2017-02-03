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Третьяковка покажет фильмы итальянских классиков к выставке шедевров из музеев Ватикана

Культура
3 февраля, 0:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Устроители подчеркнули, что кинопоказы будут бесплатными, билеты можно получить за 30 минут до начала сеанса
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Показ фильмов итальянских киноклассиков в рамках программы "Кино в Третьяковке", приуроченный к выставке "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо", начинается сегодня в Третьяковской галерее. Будут показаны известные и незнакомые российскому зрителю шедевры итальянского кино из собрания Национальной фильмотеки в Риме, Фильмотеки Болоньи и Фильмотеки Ватикана.

Среди заявленных кинолент - "Птицы большие и малые" Пьера Паоло Пазолини, "Мессия" Роберто Росселлини и "Франциск" Лилианы Кавани.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Третьяковской галереи, сегодня зрители увидят фильм "Христос" Джулио Антоморо.

Устроители подчеркнули, что кинопоказы будут бесплатными, билеты можно получить за 30 минут до начала сеанса.

В программе два ретроспективных цикла - "Imago Dei: евангельская иконография в итальянском кино" и "Cinematographia Franciscana". "Кинопрограмма даст возможность заинтересованному зрителю проследить на киноэкране эволюцию образов, сложившихся в художественной традиции итальянского изобразительного искусств", - отметили в пресс-службе.

Ключевая тема ретроспективы "Imago Dei" - влияние итальянской иконографии эпохи Возрождения и барокко на изобразительное решение фильмов на евангельские сюжеты, созданных в Италии в XX веке. Цикл "Cinematographia Franciscana" прослеживает эволюцию сложившегося на протяжении веков образа Святого Франциска в изобразительном искусстве.

Показ фильмов продлится до 21 февраля.

Продление выставки и особый режим работы Третьяковки

Ранее Третьяковская галерея продлила выставку "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо" до 1 марта. В связи с этим отменены традиционные выходные по понедельникам, режим работы также меняется - теперь музей будет работать до 21:00 не с четверга по воскресенье, а всю неделю.

В Москву привезли десятую часть произведений искусства из коллекции Пинакотеки Ватикана, где находится около 470 полотен. Картины Караваджо, Рафаэля Санти, Джованни Беллини, Гверчино, Пьетро Перуджино и Гвидо Рени чрезвычайно редко покидают Ватикан, поэтому каждый раз их зарубежный показ становится сенсацией в художественном мире.

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