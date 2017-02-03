Рэпер 50 Cent решением суда перестал быть банкротом

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Федеральный суд в штате Коннектикут прекратил дело о финансовой несостоятельности известного исполнителя музыки в стиле рэп Кертиса Джеймса Джексона, известного под сценическим псевдонимом 50 Cent. Он выплатил кредиторам более $22 млн и отныне не считается банкротом.

Как сообщил журнал Rolling Stone, рэпер погасил долги за счет $8,7 млн из собственных средств и $13,65 млн , полученных в качестве компенсации по решению суда, не относящемуся к данному делу.

50 Cent объявил о своем банкротстве в июле 2015 года. Тогда он сообщил, что его активы не превышают $20 млн , а долги возросли до $36 млн . За два месяца до того журнал Forbes оценивал состояние рэпера в $155 млн , что ставило его на четвертое место в списке самых богатых исполнителей.

Обращение по статье 11 кодекса США о банкротстве последовало в суд всего через три дня после того, как в отношении обладателя премии "Грэмми" было вынесено судебное решение о выплате $5 млн в качестве компенсации некой Ластонии Левистон за распространение порочащей ее информации.

Кроме того, по данным интернет-издания TMZ, 50 Cent проиграл в суде еще одно дело, по которому с него должны были взыскать около $17 млн .

Положения статьи 11 кодекса США о банкротстве применяются в тех случаях, когда компании или частные лица не в состоянии выплатить долги и подают прошение в суд об их реструктуризации. Управление активами в ходе процесса может осуществлять как назначенный управляющий, так и сам должник.