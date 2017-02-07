Павел Лунгин назвал споры вокруг "Матильды" "нездоровой истерией"

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Режиссер Павел Лунгин, один из авторов обращения в защиту кинокартины "Матильда", считает споры вокруг фильма "нездоровой истерией". Такое мнение он высказал в интервью радиостанции "Говорит Москва".
СМИ сообщали, что организация "Христианское государство - Святая Русь" направила в кинотеатры письма с требованием отказаться от проката "Матильды". Авторы обращения, распространенного в интернете, обещают предпринять "методы борьбы с беззаконием и безумием" и отмечают, что всего отправили почтой более тысячи писем по домашним и юридическим адресам директоров кинотеатров.
"Это абсолютно нездоровая истерия. Меня очень испугало письмо о том, что они будут поджигать кинотеатры, что готовы жертвовать жизнью", - сказал кинематографист.
По его словам, недопустимо, чтобы мнение необразованных людей влияло на процессы в искусстве. "Самые непродвинутые, непросвещенные, темные слои населения могут учить художников, говорить, что мы хотим так, эдак. Это недопустимое положение. Мне кажется, если сейчас оставить в покое, позволить так травить нашего товарища, мы навсегда потеряем какую-то чистоту, смелость, возможность говорить то, что мы думаем и хотим", - отметил режиссер.
7 февраля более 50 кинематографистов, в числе которых Лунгин, выступили с обращением в защиту кинокартины Алексея Учителя "Матильда". Обращение опубликовано на сайте Союза кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединений России (Киносоюз).
Ранее депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести повторную проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание фильма "Матильда" о романтических отношениях будущего императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской. По мнению Поклонской, сценарий картины должна проверить экспертная комиссия из числа профессиональных историков и представителей церкви (православных богословов), так как "в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные".
Сам Алексей Учитель сообщал ТАСС, что направит в прокуратуру два заявления, которые касаются депутата Госдумы Поклонской и представителей общественных организаций, выступающих с критикой в адрес его картины, которая выйдет в прокат 25 октября 2017 года.