Ансамбль Игоря Моисеева отметит 80-летие концертами в зале Чайковского и Большом театре

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева (ГААНТ) готовится отметить свое 80-летие. Юбилейные концерты пройдут на двух сценах - в Концертном зале имени Чайковского и Большом театре. Программе предстоящих торжеств моисеевцев посвящена пресс-конференция в ТАСС, которая проходит во вторник.

"Выступать с концертами в день рождения коллектива - давняя традиция Ансамбля Моисеева, которая неукоснительно соблюдается на протяжении всей его 80-летней истории", - сказала в интервью корреспонденту ТАСС художественный руководитель-директор ГААНТ, народная артистка России Елена Щербакова. По ее словам, состоится четыре юбилейных концерта моисеевцев.

"9 и 10 февраля мы выступим в зале имени Чайковского, а 16 и 17 марта гала-концерты состоятся на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ)", - проинформировала Щербакова.

"От имени всего коллектива хочу выразить глубокую благодарность генеральному директору ГАБТ Владимиру Урину за предоставленную возможность провести юбилейные концерты на Исторической сцене Большого театра, ведь создатель нашего ансамбля Игорь Александрович Моисеев начинал свою творческую карьеру именно в Большом", - сказала худрук ГААНТ.

День рождения ансамбля

Датой рождения ансамбля считается 10 февраля 1937 года, когда в здании Дома учителя в Леонтьевском переулке солист и балетмейстер Большого театра Игорь Моисеев провел первую репетицию с небольшой группой энтузиастов народного танца.

"Чтобы создать профессиональный ансамбль народного танца, Игорю Александровичу (Моисееву) пришлось оставить академическую сцену", - напомнила Щербакова. Со временем любимому детищу Моисеева также присвоят статус академического. Его искусство признают беспрецедентным, и оно по праву завоюет восторженный прием и любовь зрителей всего мира, что продолжается по сей день, на протяжении всей 80-летней истории уникального, не имеющего аналогов творческого коллектива.

"С 1940 года Ансамбль Моисеева работает в зале имени Чайковского, это - наш родной дом, - сказала Щербакова. - Здесь создан весь огромный репертуар ансамбля - около 300 номеров - бесценная сокровищница танцевального фольклора, обогащенная фантазией великого хореографа Игоря Моисеева".

"Игорь Александрович прожил в творчестве долгую и счастливую жизнь: он ушел от нас 2 ноября 2007 года в возрасте почти 102 лет и до последних дней следил за состоянием своего ансамбля", - отметила худрук ГААНТ.

Сейчас общая численность ансамбля - 168 человек, из них - 93 артиста балета, их средний возраст - 25 лет. 95% - выпускники школы-студии, созданной при ансамбле в разгар Великой Отечественной войны в 1943 году. Уже тогда Моисеев понимал, что своих будущих артистов ансамбль должен воспитывать сам. "Только в сентябре 2016 года в ансамбль были приняты 15 лучших выпускников нашей школы", - сообщила Щербакова.

Вечная "Дорога к танцу"

"Весь коллектив моисеевцев - от мала до велика - примет участие в концертах "Моисеевцам-80", - заявила худрук ГААНТ.

"По традиции, открывать юбилейный концерт будет самая любимая и, пожалуй, самая сложная программа "Дорога к танцу" - наш знаменитый класс-концерт. Он был поставлен Моисеевым в 1966 году. За этот класс-концерт ансамбль был удостоен звания "академический", а Игорь Александрович награжден Ленинской премией", - рассказала Щербакова.

Самые маленькие участники концерта исполнят белорусский танец "Крыжачок" - один из первых номеров, поставленный Моисеевым в 1937 году. Также в программе будут показаны работы Моисеева, признанные мировой классикой. "Хочу обратить особое внимание на "Рок-н-ролл", который Игорь Александрович поставил в 1961 году после первых гастролей в США, состоявшихся в 1958 году. Мы восстановили этот номер, и сегодня его великолепно принимает публика", - заметила худрук ГААНТ.

В программу включены также несколько номеров, созданных уже после ухода Моисеева, другими хореографами. В их числе - болгарский, македонский, памирский и сербский танцы, уточнила Щербакова. "Будет и премьера, - добавила она. - Адыгский танец "Тляпатет", который поставил для нас талантливый хореограф, народный артист Республики Адыгея Аслан Хаджаев. Тляпатет - это название старинной обуви на высокой деревянной подошве (котурны), которую в Адыгее носили исключительно девушки и женщины княжеского сословия", - пояснила Щербакова.

Завершат программу юбилейных концертов "Половецкие пляски" на музыку Александра Бородина, их премьера состоялась в 1971 году во время гастролей ансамбля в Париже. С тех пор этот номер в постановке Игоря Моисеева остается украшением репертуара созданного им ансамбля.

Юбилейное турне: от Парижа до Маската

После юбилейных концертов в Москве Ансамбль Моисеева совершит юбилейный гастрольный тур, сообщила руководитель ГААНТ.

Из истории известно, что Ансамбль Моисеева буквально прорубил "железный занавес" - в 1955 году первым из советских творческих коллективов побывал на гастролях во Франции и Великобритании. А через три года первым отправился в США. Ансамбль Моисеева танцевал на лучших сценах мира - в парижском Гранд-опера, миланском Ла Скала, нью-йоркской Метрополитен-опера, в театре "Колон" в Буэнос-Айресе. Не случайно, что по количеству гастролей ГААНТ занесен в российскую Книгу рекордов Гиннесса.

"Предстоящее турне начнется 22 марта в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО. Его главный зал находился на ремонте, и открыть его предоставлено России - юбилейным концертом моисеевцев, - рассказала Щербакова. - Затем два концерта состоятся в Марселе. Дальнейшие выступления пройдут в Любляне и Антверпене. Завершится европейский тур в оперном театре Лозанны, где ГААНТ представит свое искусство в рамках российских культурных сезонов".

Кроме того, в мае моисеевцы отправятся в Израиль, а в ноябре выступят на сцене королевского театра Омана. "Ожидаются и гастроли по России, - добавила худрук ГААНТ. - Ансамбль побывает в Татарстане, посетит Благовещенск, впервые покажет свое искусство жителям Сахалина".

"Нам бы хотелось чаще радовать людей своим искусством, - призналась Щербакова. - Абсолютно везде наши концерты проходят с аншлагом". "К сожалению, в Москве мало площадок, где мог бы выступить Ансамбль Моисеева, а своего театра у нас нет", - посетовала она.

"Ансамбль Моисеева - это явление не только российской хореографической культуры, но и мировой. И каждый человек, приехавший в Москву, обязательно должен посетить Кремль, Храм Василия Блаженного, Большой театр и побывать на концерте Ансамбля Игоря Моисеева", - убеждена руководитель ГААНТ Елена Щербакова.