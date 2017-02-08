Минкультуры выставило более 500 млн руб. штрафов за невыполненные работы по реставрации

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Минкультуры выставило более 545 млн руб. штрафов компаниям за оплаченные, но не выполненные работы по реставрации. Об этом сообщил на брифинге министр культуры РФ Владимир Мединский.

"За несколько месяцев работы контрольного управления в результате 16 проверок нами были выявлены на десятки миллионов рублей уже по сданным и подписанным актам факты ранее оплаченных, принятых, но фактически не выполненные работ. Это так называемые скрытые невыполненные работы. Не сделали, сверху штукатуркой замазали - и все", - сказал он.

В результате, отметил министр культуры, "на 545 млн выставлено только штрафных санкций, не говоря уже о суммах возмещения и возврата средств".

"Часть компании признает свои ошибки и возмещает убытки непосредственно в федеральный бюджет. Остальные материалы мы направляем в судебные инстанции и в правоохранительные органы", - резюмировал Мединский.

Всего же по итогам проверки были выявлены более 100 недобросовестных примеров работ в течение 2016 года. Ревизию проводит организованное на базе "Центреставрации" контрольное управление.

"Аудит обернулся полной реорганизацией реставрационно-строительной сферы", - заключил министр культуры.