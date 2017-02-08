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Минкульт реорганизовал департамент управления имуществом и инвестполитики

Культура
8 февраля, 17:49 UTC+3 МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Глава ведомства Владимир Мединский заявил, что реорганизация прошла после увольнения фигуранта дела о реставрации в Минкультуры
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Департамент управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ, который возглавлял Борис Мазо, находящийся сейчас под следствием по обвинению в хищении государственных средств, реорганизован.

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"Мы провели полную реорганизацию департамента, - сказал на брифинге министр культуры РФ Владимир Мединский. - Из его функций выведены вопросы контроля за имуществом и выведены вопросы госохраны культурного наследия, выведены вопросы реестра памятников".

По словам министра, теперь департамент концентрируется только на двух вопросах - строительство и реставрация. "Возглавил департамент Артем Новиков (его назначили 19 декабря 2016 года - прим. ТАСС), - отметил Мединский. - Это бывший гигантский департамент, которым руководил Борис Мазо. Остальные его полномочия распределены между другими департаментами".

В ноябре 2016 года ТАСС сообщал, что Мазо написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Фигурантами дела о хищениях в Министерстве культуры являются бывший замминистра Григорий Пирумов, директор компании "Балтстрой" Дмитрий Сергеев и управляющий этой компанией Александр Коченов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, советник гендиректора ООО "Линнит-консалт" Никита Колесников, руководитель дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры Борис Цагараев и руководитель проекта ООО "Стройкомплект" Владимир Сванбек. Все они обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц"). Все, кроме Колесникова и Коченова, содержатся под стражей.

По данным следствия, в 2012 году Пирумов создал преступную группу, участники которой заключали госконтракты с недостоверной информацией и завышенной стоимостью услуг на выполнение реставрационных работ. В деле фигурируют семь эпизодов: хищение средств, выделенных на реставрационные работы в Новодевичьем монастыре в Москве, драмтеатре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре, Музее космонавтики в Калуге, Изборской крепости, усадьба Асеевых в Тамбове и крепости Фридриха Великого в Калиниграде.

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