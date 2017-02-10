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Жена Джорджа Клуни ждет двойню

Культура
10 февраля, 1:06 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Пара ожидает рождения детей в июне
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НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Супруга американского актера Джорджа Клуни - Амаль - беременна, она ждет двойню. Об этом сообщил в четверг американский телеканал CBS.

По его сведениям, дети появятся на свет в июне. Джордж и Амаль Клуни поженились в Венеции в сентябре 2014 года. Ранее у пары детей не было.

Клуни получил мировую популярность после съемок в сериале "Скорая помощь" (ER, 1994-2009). Серьезной вехой в карьере актера стало сотрудничество с режиссером Стивеном Содербергом, вместе с которым они создали несколько картин: "Вне поля зрения" (Out of Sight, 1998), "Одиннадцать друзей Оушена" (Ocean's Eleven, 2001) и его сиквелы в 2004 и в 2007 годах, "Солярис" (Solaris, 2002) и "Хороший немец" (The Good German, 2006). Он является обладателем целого ряда престижных премий, в том числе наград "Оскар" и "Золотой глобус".

Амаль Клуни по профессии является юристом. Она, в частности, представляла интересы основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанджа. Кроме того, она входит в группу правозащитников, добивающихся международного признания геноцида армян.

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