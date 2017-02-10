Итальянские актеры представят в Театре Вахтангова спектакль "Пляска смерти"

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МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. По приглашению Римаса Туминаса, художественного руководителя Государственного академического театра имени Вахтангова, на гастроли в Москву прибыли известные итальянские актеры Адриана Асти, Джорджо Феррара и Джованни Криппа. Они впервые представят российским зрителям свой нашумевший спектакль "Пляска смерти" по пьесе Августа Стриндберга в постановке знаменитого итальянского актера и режиссера, обладателя престижных профессиональных наград Луки Ронкони (1933-2015). Выступления итальянцев пройдут 10 и 11 февраля, на Новой сцене Вахтанговского театра.
"Мы горды и счастливы представить наш спектакль на Новой сцене Вахтанговского театра, которая очень уютная и современная и очень подходит для нашего спектакля", - сказал в интервью ТАСС один из участников постановки, актер Джорджо Феррара. Он сообщил, что "Пляска смерти" - это совместная постановка Teatro Metastasio (Тоскана, Италия) и "Фестиваля двух миров" в Сполето в сотрудничестве с Обществом искусств в Италии Mittelfest.
"Согласно сюжету, мы играем трагикомедию семейной жизни", - пояснил собеседник агентства. "Я играю мужа, мою жену играет выдающаяся итальянская актриса Адриана Асти, которая и в реальной жизни является моей супругой, - заметил Джорджо. - По пьесе мы в браке 25 лет, за это время наш брак становится монотонным, и тут в дом к нашим персонажам приходит гость. С появлением третьего лица действие развивается стремительно. Спектакль продолжается всего 1 час 35 минут и идет без антракта".
Джорджо Феррара добавил, что в реальной жизни их браку с актрисой Адрианой Асти более 45 лет. "Мы вместе с 1970 года и счастливы, - признался актер, - и режиссеру Ронкони как раз и было интересно, чтобы мы сыграли семейную пару, абсолютно противоположную нашей".
О Ронкони Джорджо Феррара говорит с пиететом. "Лука Ронкони - знаменитейший итальянский актер и режиссер. Он поставил множество успешных драматических спектаклей по произведениям Эсхила, Аристофана, Еврипида, Шекспира, Кальдерона, Гольдони, Ибсена, Чехова. Долгое время был художественным руководителем Театра Пикколо в Милане, директором театрального отделения Венецианской биеннале", - напомнил Феррара.
Он рассказал, что с 1969 года служил ассистентом у Ронкони. "Я проработал с этим выдающимся мастером десять лет, и у нас были прекрасные отношения, - поделился Феррара. - Потом, когда я возглавил "Фестиваль двух миров" в Сполето, первым, кого я пригласил на фестиваль, был Лука Ронкони. И он до смерти приезжал в Сполето и делал спектакли. Одной из его последних работ стала "Пляска смерти", поставленная в 2014 году".
"Пляска смерти" была показана в Риме, на фестивале в Сполето и в Париже, и повсюду с восторгом была принята публикой и получила высокую оценку театральной критики. Теперь спектакль впервые приехал в Россию. "Мы уверены, что постановка Луки Ронкони станет значимым событием в культурной жизни Москвы", - заявил актер.
Джорджо Феррара проинформировал, что гастроли спектакля "Пляска смерти" в Москве организованы в рамках двустороннего соглашения, подписанного между Театром Вахтангова и "Фестивалем двух миров" в Сполето.
"Я, как художественный руководитель фестиваля в Сполето, и Римас Туминас, как художественный руководитель Театра Вахтангова, в сентябре 2016 года заключили договор о сотрудничестве сроком на три года", - сообщил Феррара. Он напомнил, что в прошлом году Вахтанговский театр с грандиозным успехом представил на фестивале в Сполето свой знаменитый спектакль "Евгений Онегин".
"В нынешнем году наш фестиваль будет юбилейным, 60-м по счету, - сказал Феррара. - И мы снова ждем в гости вахтанговцев с их новым спектаклем "Царь Эдип" в постановке Туминаса. Уже точно известно, что его показы состоятся 14 и 15 июля".
Есть у руководителя "Фестиваля двух миров" еще один замысел. "Мы предложили Римасу Туминасу поставить спектакль с итальянскими актерами. Что касается материала, то мне нравится идея русской классики", - заключил Джорджо Феррара.