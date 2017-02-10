Некоторые известные музыканты могут бойкотировать церемонию вручения Grammy

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Некоторые известные американские музыканты могут бойкотировать церемонию вручения престижной премии Grammy, считая ее необъективной. Таким образом "звезды" продолжат борьбу за права меньшинств, скандал вокруг которых разгорелся еще на прошлогодней церемонии вручения кинонаград "Оскар".

Молодой певец, композитор и исполнитель в стиле хип-хоп Фрэнк Оушен отказался представить на рассмотрение оргкомитета Grammy свой последний, наиболее успешный альбом Blonde. В конце прошлого года он заявил журналистам, что сомневается в объективности всей организации Grammy и ее представителей, так как "они, кажется, не очень хорошо относятся к тем людям, происхождение которых схоже с моим". При этом чернокожий музыкант призвал коллег последовать примеру игрока американского футбола Клина Каперника, который на одном из матчей не поднялся во время исполнения национального гимна США в знак протеста против обострившейся, по его словам, дискриминации афроамериканцев в стране.

В свою очередь, известный хип-хоп исполнитель Канье Уэст заявил, что намерен бойкотировать Grammy, если Фрэнк Оушен не будет номинирован. "Чаще всего в этом году я слушал именно альбом Фрэнка Оушена Blonde. Прямо говорю - если он не попадет ни в одну категорию, то я не приду на Grammy", - пообещал Уэст. Год назад он призывал организаторов премии к диалогу, чтобы выбор лауреатов был более адекватным и отвечал принципам разнообразия культур.

Нынешнюю церемонию может пропустить и популярный канадский певец Джастин Бибер, который также сомневается в объективности премии, несмотря на то, что его альбом попал в одну из номинаций. Новостной портал TMZ сообщил, что 22-летний музыкант считает Grammy "не соответствующей нынешнему времени и не объективной, особенно в отношении молодых певцов".

Один из самых продаваемых музыкантов прошлого года, хип-хоп исполнитель Дрейк, также пропустит церемонию, хотя его произведения попали сразу в восемь номинаций. В день вручения награды он будет находиться в Европе с гастролями, однако музыкальные критики считают, что это совпадение отнюдь не случайное. Дело в том, что за последние годы общее число номинаций премии Grammy, куда попадал Дрейк и его произведения, составили не менее трех десятков, но премию он выиграл лишь однажды, в 2013 году.

В нынешнем году на Grammy претендовали 21 тыс. произведений, прозвучавших в период с 1 октября 2015 года по 30 сентября 2016 года. В голосовании по выдвижению номинантов во всех 84 категориях участвовали около 13 тыс. человек. 59-я церемония вручения наград пройдет 12 февраля 2017 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).