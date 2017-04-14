Вдова Евгения Евтушенко попросила поклонников исполнить последнюю волю поэта

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Вдова поэта Евгения Евтушенко, скончавшегося 1 апреля на 85-м году жизни, - Мария Евтушенко - попросила всех его поклонников исполнить последнюю волю поэта - прийти на июньские московские концерты, которые были запланированы как юбилейные. Эту просьбу она озвучила в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.

"Прошу помощи и поддержи у читателей, без публики этот проект не состоится, - сказала она. - Поддержите нас в память о Евгении Александровиче".

По словам Марии Евтушенко, у поэта было две предсмертные воли - одна похоронить его на кладбище в Переделкине - рядом с могилой его кумира Бориса Пастерака, а второе - провести творческие вечера - два больших концерта в Москве.

Евгений Евтушенко разработал сюжет этих торжественных вечеров, сам отбирал стихи для программ, рассказал продюсер Сергей Винников. "Его голос безусловно будет звучать", - заметил он. Участие подтвердили актеры Сергей Безруков, Максим Аверин, Сергей Шакуров, Дмитрий Харатьян, а также Хор Турецкого, певица Валерия, Анжелика Варум и другие.

"Надеюсь, мы уговорим Аллу Борисовну (Пугачеву)", - добавил он.

Мой Евтушенко в соцсетях

Винников также сообщил, что в социальных сетях запущена всенародная акция #МойЕвтушенко, принять участие в которой сможет любой, кому небезразлично творчество поэта, кто являлся поклонником и почитателем его таланта. "Уверен, таких в России - миллионы", - сказал он.

"Мы предлагаем всем, кто изъявит желание присоединиться к нашей акции записать краткое видео-послание до девизом "Это - мой Евтушенко", - продолжил он. - Это могут быть несколько строк из любимых стихов поэта, воспоминания о том, что для каждого из нас значило его имя, его творчество. Завершить свое послание нужно фразой "Это - мой Евтушенко".

В соцсети Facebook акцию можно найти по хештегу #МойЕвтушенко.

На пресс-конференции было объявлено о создании Фонда Евтушенко, который займется популяризацией творчества поэта.

Программы фестиваля в Москве

4 июня в Большом зале Московской консерватории будет представлена программа "Евгений Евтушенко в симфонической музыке". В ней примут участие Государственный симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", дирижер Дмитрий Юровский, Академическая хоровая капелла России им. А. А. Юрлова, Камерный хор Московской консерватории и солисты московских музыкальных театров.

В их исполнении прозвучит "13 симфония" Дмитрия Шостаковича, основой для которой послужили пять произведений Евтушенко, и прежде всего его знаменитая поэма "Бабий Яр". Также состоится премьера произведения Лоры Квинт "Страсти по корриде", написанное по мотивам одноименной поэмы Евтушенко и ставшее, по сути, реквиемом для поэта.

13 июня в Государственном Кремлевском дворце пройдет музыкально-поэтический спектакль "Если будет Россия, значит, буду и я", в котором стихи Евтушенко прочтут известные актеры театра и кино. Перед глазами зрителей будет создаваться Книга жизни Поэта, отображающая все основные вехи его судьбы, как части судьбы большой страны под названием "Россия".

В спектакле, наряду со ставшими уже легендарными, прозвучат и новые произведения, созданные поэтом в последние годы. На главную сцену страны в этот вечер выйдут популярные исполнители - Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Александр Градский, Надежда Бабкина, Игорь Николаев, Валерия, Интарс Бусулис, Сергей Волчков, Дина Гарипова, Ольга Кормухина и многие другие. Они исполнят песни, написанные в разные годы на стихи поэта.

Продюсер Сергей Винников также проинформировал, что "цена на билеты снижена на 40%, чтобы концерты стали доступными для абсолютно всех почитателей таланта". Организаторы гарантировали доступные цены на билеты, стоимость которых начинается от 600 рублей.

Из биографии

Евгению Евтушенко 18 июля должно было исполниться 85 лет. Поэт родился на станции Зима Иркутской области в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. Его первое стихотворение было опубликовано в газете "Советский спорт", а первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Он автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.