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Музей "Гараж" откроет в мае новый кинотеатр в Парке Горького

Культура
14 апреля, 15:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Программа кинопоказов Garage Screen продлится с 5 мая по 10 сентября
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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Музей современного искусства "Гараж" 5 мая откроет кинотеатр под открытым небом на площади Искусств в Парке Горького. Первым там покажут документальный фильм Кевина Макдональда "Лестница в небо. Искусство Цай Гоцяна", рассказывающий о жизни и творчестве звезды современного китайского искусства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Гаража".

"В этом году программа кинопоказов Garage Screen, которая вот уже пять лет знакомит зрителей с выдающимися образцами российского и зарубежного художественного, документального и экспериментального кино, пройдет с 5 мая по 10 сентября в летнем кинотеатре под открытым небом, построенном по проекту архитектурного бюро GRACE Екатерины Головатюк и Джакомо Кантони", - говорится в сообщении пресс-службы.

В первой половине мая также пройдут показы документальных, экспериментальных и игровых фильмов последних лет. В кинотеатре "Гаража", в частности, покажут фильм - путешествие по заброшенным архитектурным сооружениям Николауса Гейрхальтера, а также фильм "Урок музыки" Мари-Анж Горбаневски, который знакомит зрителя с русской музыкальной школой.

В рамках второй ярмарки книг об искусстве Garage Art Book Fair, которая пройдет в музее 20 и 21 мая, будет представлена специальная программа кинопоказов. Она будет посвящена авторам и героям книг собственной издательской программы и совместной программы с издательством Ad Marginem Press. Например, презентация русского перевода книги "Боуи" британского философа Саймона Кричли будет сопровождаться ретроспективой фильмов с участием ушедшего из жизни в прошлом году музыканта и актера Дэвида Боуи, а актриса Тильда Суинтон расскажет о своем друге, критике и художнике Джоне Бёрджере в формате записи бесед в картине "Времена года в Кенси: четыре портрета Джона Бёрджера".

В 2017 году "Гараж" запускает несколько новых программ - в частности, "Garage Screen. Кино о кино", "Garage Screen. Новое", "Garage Screen. Материя визуального" и "Garage Screen. Между личным и политическим".

Музей сохранит и свой кинотеатр на крыше.

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