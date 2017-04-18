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Пресс-конференция организаторов фестиваля Alfa Future People 2017

Культура
18 апреля, 17:19 UTC+3
Фестиваль пройдет с 7 по 9 июля под Нижним Новгородом
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В ТАСС проходит пресс-конференция организаторов фестиваля современной музыки и технологий Alfa Future People 2017.

О мероприятии рассказывают председатель набсовета консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман, гендиректор фестиваля Виктор Шкипин, а также ведущий телеканала "ТНТ Music" Чак.

По видеосвязи на вопросы журналистов отвечает хедлайнер фестиваля Dj Hardwell.

Alfa Future People пройдет 7-9 июля под Нижним Новгородом при поддержке Альфа-Банка.

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