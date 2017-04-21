Письма и дневники Флобера, Пруста и Гюго выставят на торги в Париже

ЛОНДОН, 21 апреля. /ТАСС/. Собрание старинных книг, писем и личных дневников известных французских писателей будет выставлено на торги в Париже 26 апреля. Как сообщила британская газета The Guardian, в число 230 лотов входят письма и дневники Гюстава Флобера , Виктора Гюго и Марселя Пруста, которые будут продаваться наряду с раритетным первым изданием пьесы немецкого поэта и драматурга Бертольта Брехта "Жизнь Галилея". Этот лот оценивается в 700 тыс. евро.

Большой интерес коллекционеров вызывает письмо Флобера (1821-1880), написанное в 1857 году в защиту своего романа "Госпожа Бовари", на который обрушился шквал обвинений в непристойности. "Я не писал (этот роман - прим. ТАСС) для молодых девушек, я писал для мужчин и литературы", - объяснял тогда Флобер, который отправил это письмо в суд, рассматривавший дело по обвинению писателя и его издателей в оскорблении "общественной нравственности".

Другим лотом являются записи Гюго (1802-1885) во время его ссылки на остров Гернси, в которых описываются спиритические сеансы. Эти записи стали одной из причин, по которым наследники автора после его смерти спрятали дневники на долгие годы.

Самым забавным лотом считается письмо Марселя Пруста (1871-1922) к сыну своего домовладельца. В нем Пруст жалуется, что из-за плохой звукоизоляции помещений в доме он слышит, как его соседи громко занимаются любовью. Проблемой для писателя, однако, являлись не производимые ими звуки. "Каждые два дня за перегородкой соседи занимаются любовью с таким безумием, которому я начинаю завидовать", - пишет Пруст.

Собрание книг и рукописей общей стоимостью свыше 3 млн евро выставил на продажу известный коллекционер из Женевы Жан Бонна. На вырученные деньги он намерен пополнить свое собрание другими редкостями. В частности, Бонна мечтает о покупке редкого сборника стихотворений французской поэтессы Луизы Лаба, изданного в 1555 году.

Жан Бонна владеет собранием рукописей и книг, которое он начал собирать полвека назад. Его страсть к коллекционированию началась, когда ему было всего 9 лет и он приобрел свою первую книгу писателя и сатирика эпохи Возрождения Франсуа Рабле.