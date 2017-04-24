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Андрей Кончаловский получил премию имени Феллини

Культура
24 апреля, 19:26 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
В рамках ретроспективы режиссера на фестивале в Италии показали его фильмы "Рай", "Возлюбленные Марии" и "Поезд-беглец"
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Андрей Кончаловский

Андрей Кончаловский

© Станислав Красильников/ТАСС

РИМ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Российский режиссер Андрей Кончаловский удостоен престижной премии имени Федерико Феллини на фестивале в южном итальянском городе Бари.

В рамках небольшой ретроспективы мастера, чье творчество хорошо известно на Апеннинах, показали его последнюю работу "Рай", за которую режиссер получил "Серебряного льва" последнего Венецианского кинофестиваля.

Кроме того, были показаны два его фильма, снятые в так называемый американский период, когда Кончаловский довольно успешно работал в Голливуде, - "Возлюбленные Марии" (1983) и "Поезд-беглец" (1985).

В разные годы премии за карьерные достижения в Бари получали такие мастера, как Анджей Вайда, Жан-Жак Анно, Тонино Гуэрра, Адриано Челентано.

Помимо Кончаловского, специальные программы смотра посвящены итальянским режиссерам - мастерам в жанре фильмов ужаса Дарио Ардженто и социального кино Пупи Авати, а также французской актрисе Фанни Ардан, которая несколько лет назад тоже обратилась к режиссуре. В Бари, в частности, показали последний ее фильм, вышедший в прошлом году, "Диван Сталина" (Le Divan de Staline), в котором роль вождя народов сыграл ее соотечественник Жерар Депардье.

Отдельный конкурс, который судит жюри в составе профессиональных журналистов, пишущих о кино, проводится среди итальянских картин. Своего победителя выбирает зрительское жюри.

Смотр, который сопровождается обширной программой культурных мероприятий - концертами, лекциями, мастер-классами, продлится до 29 апреля.

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