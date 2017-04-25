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СМИ: Николас Кейдж сломал ногу на съемках в Болгарии

Культура
25 апреля, 23:31 UTC+3 СОФИЯ /Корр. ТАСС, Игорь Ленкин
Актер упал при выполнении одного из трюков в киноцентре Бояна в Софии
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© Photo by Charles Sykes/Invision/AP

СОФИЯ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Звезда Голливуда Николас Кейдж получил травму во время съемок фильма "211" (#211) в Болгарии. По информации газеты Maritsa, актер упал при выполнении одного из трюков в киноцентре Бояна в Софии и сломал ногу.

После травмы актер был госпитализирован в клинику Военно-медицинской академии болгарской столицы, где ему рекомендовали оперативное лечение. Однако команда Кейджа после консультации с его личным врачом решила срочно переправить его для дальнейшего лечения в США. Сообщается, что он срочно отправился в Лос-Анджелес, где и будет прооперирован.

Николас Кейдж прибыл в Болгарию на съемки картины "211", в которой он играет роль полицейского, в середине апреля и должен был пробыть здесь около трех недель.

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