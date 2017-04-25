СМИ: Николас Кейдж сломал ногу на съемках в Болгарии

"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игреСпорт 26 апреля, 0:47
ЦСКА и "Зенит" проведут в среду матчи чемпионата России по футболуСпорт 26 апреля, 0:21
Баскетболисты ЦСКА обыграли "Басконию" и вышли в "Финал четырех" ЕвролигиСпорт 26 апреля, 0:07
Uber объявила о намерении создать "летающий автомобиль" к 2020 годуЭкономика и бизнес 25 апреля, 23:50
Два мяча Косты помогли "Челси" обыграть "Саутгемптон" в матче чемпионата АнглииСпорт 25 апреля, 23:44
Макарова может сыграть с Шараповой во втором круге турнира в ШтутгартеСпорт 25 апреля, 23:35
СМИ: Николас Кейдж сломал ногу на съемках в БолгарииКультура 25 апреля, 23:31
Стала известна дата премьеры девятой части "Звездных войн"Культура 25 апреля, 23:24
Индекс NASDAQ впервые в истории превысил 6 тыс. пунктовЭкономика и бизнес 25 апреля, 22:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОФИЯ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Звезда Голливуда Николас Кейдж получил травму во время съемок фильма "211" (#211) в Болгарии. По информации газеты Maritsa, актер упал при выполнении одного из трюков в киноцентре Бояна в Софии и сломал ногу.
После травмы актер был госпитализирован в клинику Военно-медицинской академии болгарской столицы, где ему рекомендовали оперативное лечение. Однако команда Кейджа после консультации с его личным врачом решила срочно переправить его для дальнейшего лечения в США. Сообщается, что он срочно отправился в Лос-Анджелес, где и будет прооперирован.
Николас Кейдж прибыл в Болгарию на съемки картины "211", в которой он играет роль полицейского, в середине апреля и должен был пробыть здесь около трех недель.