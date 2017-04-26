Выставка "Последняя императрица. Документы и фотографии" открылась в здании Госархива РФ

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Выставка "Последняя императрица. Документы и фотографии", посвященная Александре Федоровне Романовой, открылась в здании Государственного архива РФ на Большой Пироговской, уникальные документы доступны в режиме онлайн. Экспозиция приурочена к 25-летию Госархива, которое будет отмечаться 28 апреля.

"Выставка посвящена Александре Федоровне, - рассказала ТАСС директор Госархива Лариса Роговая. - Мы провели исследование по фондам семьи Романовых, и оказалось, что до сих пор не было издано ни одного фотоальбома императрицы, при этом мы выявили 1,5 тыс. фотографий Александры Федоровны". На экспозиции в том числе представлены ее детские фотографии, сделанные в Германии и Великобритании, где она гостила у своей бабушки - королевы Виктории.

В витринах экспозиции можно увидеть детские рисунки цесаревича Алексея, черно-белые снимки, сделанные членами императорской семьи и профессиональными фотографами. Экспозиция содержит телеграммы, рабочие документы, дневники и переписку Александры Федоровны и императора Николая II. "Они любили друг друга по-настоящему, были очень нежные, теплые отношения, и письма передают их", - сказала Роговая. "К сожалению, нет фотографий императрицы "тобольского периода", а последней фотографией мы показываем стену дома Ипатьевых, на которой видны следы пуль, у которой их расстреливали. Такая печальная концовка", - заключила Роговая.

"Тематически экспозиция разделена на блоки - это фотографии семьи, детей, ее переписка с родственниками до расстрела в 1918 году, - добавила Роговая. - Кроме того, все, кто придет на выставку, получат приглашение со специальным кодом, благодаря которому можно будет один раз бесплатно рассмотреть оцифрованные документы в виртуальном читальном зале, это можно будет сделать из дома". На сайте Госархива любой желающий может получить доступ к выставочным документам из любого уголка земного шара, но уже оплатив сбор в размере 150 рублей.

Вход на выставку свободный, экспозиция и доступ к документам на сайте будут открыты до 28 мая.

В апреле 1992 года распоряжением правительства был создан Государственный архив Российской Федерации, который получил статус национального архива современной России. Главная его задача - сбор и хранение документов, запечатлевших историю страны, а также предоставление всем заинтересованным возможностей пользоваться ретроспективной информацией по политическим, экономическим, социальным, культурным аспектам отечественной истории XIX-XXI веков.