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Валерий Леонтьев попал в черный список украинского сайта "Миротворец"

Культура
26 апреля, 18:15 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, апреля. /ТАСС
Кроме того, на сайте уже размещены данные других исполнителей, посещавших Крым после его воссоединения с Россией
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Валерий Леонтьев

Валерий Леонтьев

© Антон Новодережкин/ТАСС

КИЕВ, 26 апреля. /ТАСС/. Украинский экстремистский сайт "Миротворец" внес в свой черный список российского певца Валерия Леонтьева. Основанием для этого стало посещение певцом Крыма.

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Информация о Леонтьеве опубликована в разделе "Чистилище". В качестве причины указано "незаконное пересечение государственной границы Украины", а также концертная деятельность певца "с нарушением украинского законодательства". В частности, указывается на сайте, певец в 2014-2016 годах выступал в Симферополе, Севастополе, Судаке, Ялте, Феодосии и Евпатории.

Ранее "Миротворец" опубликовал копию обращения украинского телеканала АТР к Службе безопасности Украины (СБУ), Госпогранслужбе, МИД, и Минкульту с просьбой привлечь к ответственности и официально запретить въезд на территорию страны 20 российским артистам. Среди которых Филипп Киркоров, Тимати, Сергей Шнуров, Николай Басков, Александр Розенбаум, Дима Билан, Сергей Лазарев, Ирина Дубцова, группа "Дискотека авария" и прочие.

Кроме того, на сайте уже размещены данные других исполнителей, посещавших Крым после его воссоединения с Россией: Стаса Пьехи, Юлианны Карауловой, Татьяны Липницкой (известна под псевдонимом Бьянка), Ирины Аллегровой, рэпера Давида Нуриева (известного как Птаха), Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Киеве, рэпера Басты и прочих. Также в список попал и российский режиссер Карен Шахназаров, которого обвинили в "манипулировании общественно значимой информацией и вмешательстве в дела суверенного государства"

Интернет-ресурс "Миротворец" изначально был создан для установления личностей ополченцев и связан с депутатом Рады и советником главы МВД Антоном Геращенко. В 2016 году сайт был замешан в скандале из-за публикации персональных данных около 5 тыс. журналистов, получавших аккредитацию в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Среди них были сотрудники агентств RT, ТАСС, "Би-би-си", Reuters, Agence France-Presse, CNN, Bloomberg, "Аль-Джазира", Associated Press, газет The Independent, Liberation и других средств массовой информации.

В Крыму в 2014 году состоялся референдум, на котором за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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