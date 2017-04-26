Украинский экстремистский сайт "Миротворец" внес в черный список певицу Нюшу

Названы лучшие стартапы GenerationSНовости партнеров 26 апреля, 14:36
"Кто правит миром? — Девушки!": в Берлине прошел саммит W20Международная панорама 26 апреля, 14:30
Власти Екатеринбурга разыграли аукционы по ремонту 50 дорог на 1 млрд рублей к ЧМ-2018Транспорт 26 апреля, 14:28
IAAF объявила о лишении сборной России золота ЧМ-2013 в женской эстафете 4х400 мСпорт 26 апреля, 14:13
Россия обошла Южную Корею в рейтинге импортеров готовых автомобилей в КитайТранспорт 26 апреля, 13:53
Федерация спортивной борьбы России окажет Богомоеву максимальную поддержкуСпорт 26 апреля, 13:53
Непомнящий отказался вернуться на должность советника президента ФК ЦСКАСпорт 26 апреля, 13:49
Илзе Лиепа возглавила жюри фестиваля "Земля - наш общий дом" в Свердловской областиНовости Урала 26 апреля, 13:48
Десайи подарит билеты Кубка конфедераций победителю конкурса на самый заразительный смехСпорт 26 апреля, 13:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 26 апреля. /ТАСС/. Российская певица Нюша (Анна Шурочкина) попала в черный список украинского экстремистского сайта "Миротворец" за посещение Крыма.
На сайте уточнено, что Нюша в 2016 году посетила Севастополь, а в апреле 2017 года выступила с концертом в Симферополе.
Кроме того, на сайте опубликована копия обращения украинского телеканала АТР к Службе безопасности Украины (СБУ), Госпогранслужбе, МИД, и Минкульту с просьбой привлечь к ответственности и официально запретить въезд на территорию страны 20 российским артистам. Среди которых Филипп Киркоров, Тимати, Сергей Шнуров, Николай Басков, Александр Розенбаум, Дима Билан, Сергей Лазарев, Ирина Дубцова, группа "Дискотека авария" и прочие.
На сайте "Миротворец" уже размещены данные других исполнителей, посещавших Крым после его воссоединения с Россией: Стаса Пьехи, Юлианны Карауловой, Татьяны Липницкой (известна под псевдонимом Бьянка), Ирины Аллегровой и Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Киеве. Также в список попал и российский режиссер Карен Шахназаров, которого обвинили в "манипулировании общественно значимой информацией и вмешательстве в дела суверенного государства"
Кроме того, СБУ еще в августе 2015 года составила черный список российских артистов, которым запрещен въезд в страну. В настоящее время в него внесены более 80 деятелей культуры.
Сайт "Миротворец", связанный с депутатом Верховной рады и советником главы МВД Антоном Геращенко, изначально был создан для установления личностей ополченцев или людей, помогающих им. В мае 2016 года вокруг сайта разгорелся скандал из-за публикации персональных данных около 5 тыс. журналистов, получавших аккредитацию в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Среди них были сотрудники агентств RT, ТАСС, "Би-би-си", Reuters, Agence France-Presse, CNN, Bloomberg, "Аль-Джазира", Associated Press, газет The Independent, Liberation и других средств массовой информации.
Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6 процента, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.