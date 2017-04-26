Украинский экстремистский сайт "Миротворец" внес в черный список певицу Нюшу

КИЕВ, 26 апреля. /ТАСС/. Российская певица Нюша (Анна Шурочкина) попала в черный список украинского экстремистского сайта "Миротворец" за посещение Крыма.

На сайте уточнено, что Нюша в 2016 году посетила Севастополь, а в апреле 2017 года выступила с концертом в Симферополе.

Кроме того, на сайте опубликована копия обращения украинского телеканала АТР к Службе безопасности Украины (СБУ), Госпогранслужбе, МИД, и Минкульту с просьбой привлечь к ответственности и официально запретить въезд на территорию страны 20 российским артистам. Среди которых Филипп Киркоров, Тимати, Сергей Шнуров, Николай Басков, Александр Розенбаум, Дима Билан, Сергей Лазарев, Ирина Дубцова, группа "Дискотека авария" и прочие.

На сайте "Миротворец" уже размещены данные других исполнителей, посещавших Крым после его воссоединения с Россией: Стаса Пьехи, Юлианны Карауловой, Татьяны Липницкой (известна под псевдонимом Бьянка), Ирины Аллегровой и Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Киеве. Также в список попал и российский режиссер Карен Шахназаров, которого обвинили в "манипулировании общественно значимой информацией и вмешательстве в дела суверенного государства"

Кроме того, СБУ еще в августе 2015 года составила черный список российских артистов, которым запрещен въезд в страну. В настоящее время в него внесены более 80 деятелей культуры.

Сайт "Миротворец", связанный с депутатом Верховной рады и советником главы МВД Антоном Геращенко, изначально был создан для установления личностей ополченцев или людей, помогающих им. В мае 2016 года вокруг сайта разгорелся скандал из-за публикации персональных данных около 5 тыс. журналистов, получавших аккредитацию в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Среди них были сотрудники агентств RT, ТАСС, "Би-би-си", Reuters, Agence France-Presse, CNN, Bloomberg, "Аль-Джазира", Associated Press, газет The Independent, Liberation и других средств массовой информации.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6 процента, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.