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Украинский экстремистский сайт "Миротворец" внес в черный список певицу Нюшу

Культура
26 апреля, 13:28 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, апреля. /ТАСС
Кроме того, на сайте опубликована копия обращения телеканала АТР к профильным ведомствам с просьбой официально запретить въезд на Украину 20 российским артистам
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Нюша (Анна Шурочкина)

Нюша (Анна Шурочкина)

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

КИЕВ, 26 апреля. /ТАСС/. Российская певица Нюша (Анна Шурочкина) попала в черный список украинского экстремистского сайта "Миротворец" за посещение Крыма.

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На сайте уточнено, что Нюша в 2016 году посетила Севастополь, а в апреле 2017 года выступила с концертом в Симферополе.

Кроме того, на сайте опубликована копия обращения украинского телеканала АТР к Службе безопасности Украины (СБУ), Госпогранслужбе, МИД, и Минкульту с просьбой привлечь к ответственности и официально запретить въезд на территорию страны 20 российским артистам. Среди которых Филипп Киркоров, Тимати, Сергей Шнуров, Николай Басков, Александр Розенбаум, Дима Билан, Сергей Лазарев, Ирина Дубцова, группа "Дискотека авария" и прочие.

На сайте "Миротворец" уже размещены данные других исполнителей, посещавших Крым после его воссоединения с Россией: Стаса Пьехи, Юлианны Карауловой, Татьяны Липницкой (известна под псевдонимом Бьянка), Ирины Аллегровой и Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Киеве. Также в список попал и российский режиссер Карен Шахназаров, которого обвинили в "манипулировании общественно значимой информацией и вмешательстве в дела суверенного государства"

Кроме того, СБУ еще в августе 2015 года составила черный список российских артистов, которым запрещен въезд в страну. В настоящее время в него внесены более 80 деятелей культуры.

Сайт "Миротворец", связанный с депутатом Верховной рады и советником главы МВД Антоном Геращенко, изначально был создан для установления личностей ополченцев или людей, помогающих им. В мае 2016 года вокруг сайта разгорелся скандал из-за публикации персональных данных около 5 тыс. журналистов, получавших аккредитацию в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Среди них были сотрудники агентств RT, ТАСС, "Би-би-си", Reuters, Agence France-Presse, CNN, Bloomberg, "Аль-Джазира", Associated Press, газет The Independent, Liberation и других средств массовой информации.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6 процента, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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