Сейм Латвии решил предоставить гражданство Михаилу Барышникову

РИГА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Сейм (парламент) Латвии предоставил гражданство этой страны танцовщику Михаилу Барышникову за особые заслуги перед страной. Соответствующее решение парламент принял в четверг единогласно, сообщает пресс-служба ведомства.

После голосования Барышникову, который присутствовал в сейме, были вручены цветы, указало информационное агентство LETA. Ожидается, что паспорт гражданина Латвии танцовщик получит в четверг.

Сейм Латвии начал рассматривать вопрос о предоставлении гражданства этой страны Барышникову в декабре прошлого года. Проект данного решения поддержали представители всех шести парламентских фракций.

Барышников родился в Риге, учился в Рижском хореографическом училище, а затем - в Ленинградском хореографическом училище им. Ваганова. В 1974 году во время гастролей он остался в Канаде, после чего эмигрировал в США и получил там гражданство. Латвийские законы допускают двойное гражданство с США.