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Сейм Латвии решил предоставить гражданство Михаилу Барышникову

Культура
27 апреля, 9:55 дата обновления: 27 апреля, 10:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Ожидается, что паспорт гражданина Латвии танцовщик получит в четверг.

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Михаил Барышников

Михаил Барышников

© Jamie McCarthy/Getty Images

РИГА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Сейм (парламент) Латвии предоставил гражданство этой страны танцовщику Михаилу Барышникову за особые заслуги перед страной. Соответствующее решение парламент принял в четверг единогласно, сообщает пресс-служба ведомства.

После голосования Барышникову, который присутствовал в сейме, были вручены цветы, указало информационное агентство LETA. Ожидается, что паспорт гражданина Латвии танцовщик получит в четверг.

Сейм Латвии начал рассматривать вопрос о предоставлении гражданства этой страны Барышникову в декабре прошлого года. Проект данного решения поддержали представители всех шести парламентских фракций.

Барышников родился в Риге, учился в Рижском хореографическом училище, а затем - в Ленинградском хореографическом училище им. Ваганова. В 1974 году во время гастролей он остался в Канаде, после чего эмигрировал в США и получил там гражданство. Латвийские законы допускают двойное гражданство с США.

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Сейм Латвии начал рассматривать вопрос о предоставлении гражданства Михаилу Барышникову

В Риге открылась выставка картин из личной коллекции Михаила Барышникова

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