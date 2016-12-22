Сейм Латвии начал рассматривать вопрос о предоставлении гражданства Михаилу Барышникову

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РИГА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Сейм (парламент) Латвии начал рассматривать вопрос о предоставлении гражданства этой страны танцовщику Михаилу Барышникову. Об этом в четверг сообщила пресс-служба сейма.
"Во вторник, 22 декабря, сейм направил в комиссию по гражданству, миграции и сплочению общества проект решения о предоставлении гражданства всемирно известному танцовщику Михаилу Барышникову за особые заслуги перед Латвией", - говорится в сообщении ведомства.
Проект решения о предоставлении Барышникову гражданства Латвии поддержали представители всех шести парламентских фракций. Как пояснили корреспонденту ТАСС в пресс-служба сейма, рассмотрение этого вопроса в парламенте состоится после Нового года.
Барышников родился в Риге, учился в Рижском хореографическом училище, а затем - в Ленинградском хореографическом училище им. Ваганова. В 1974 году во время гастролей он остался в Канаде, после чего эмигрировал в США и получил там гражданство. Латвийские законы допускают двойное гражданство с США.