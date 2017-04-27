Эскиз обложки альбома The Beatles, возможно, сделанный Ленноном, выставлен на аукцион

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Набросок изображения для обложки альбома Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club, с высокой вероятностью сделанный рукой Джона Леннона, будет выставлен на продажу аукционным домом Julien's Auctions в Нью-Йорке 20 мая.

Как сообщило в четверг информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителя аукционного дома, сделанный чернилами набросок был обнаружен в Великобритании в городке Уэйбридж в доме, где Леннон жил в 1964-1968 годах со своей первой супругой Синтией. Дата создания наброска не указана. Первоначальная оценка рисунка - от $40 до $60 тыс.

Эксперт по творчеству группы The Beatles Перри Кокс считает, что найденный набросок - "одно из самых важных свидетельств того, как шла работа на ранней стадии над альбомом, который многие считают самым важным поп- и рок-альбомом всех времен".

Как отметило агентство AP, до сих пор не было указаний на то, что Джон Леннон был причастен к работе над обложкой на первом этапе. По свидетельству Джэн Хэтуорт, супруги художника Питера Блейка, получившего в 1968 году премию Grammy за обложку альбома Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club, на которую ссылается агентство AP, Джон Леннон "совершенно не участвовал в дискуссиях по вопросу о том, какова должна быть обложка альбома".

Альбом Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club был выпущен в начале июня 1967 года в Великобритании и по версии журнала Rolling Stone он был назван лучшим альбомом всех времен и народов.