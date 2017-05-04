Российский национальный стенд представил более тысячи книг на книжной ярмарке в Тегеране

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Национальный стенд РФ "Книги России" начал работу на проходящей в столице Ирана 30-й Международной книжной ярмарке. Об этом сообщили в пресс-службе Роспечати.

"В работе национального стенда "Книги России" принимает участие 50 ведущих отечественных издательств, представляющих более 1 тыс. книг - поэтических сборников и прозу современных российских авторов, издания по искусству, энциклопедическую, историческую и детскую литературу, фотоальбомы, - отметили в пресс-службе. - Новинки и бестселлеры гостям ярмарки представят издательства "У Никитских ворот", "Эксмо-АСТ", "Альфа-Книга", "Калейдоскоп", "Амфора", "Российский фонд культуры".

Издания ТАСС в Тегеране

Информационное агентство ТАСС представило пять изданий на русском и английском языках. Это фотоальбом "Московские каникулы", героями которого стали известные люди, посещавшие Москву в разные времена и оставившие о ней восторженные отзывы, альбом "Наши любимые", в котором собраны фотографии известных отечественных актеров, режиссеров, музыкантов и других творческих людей, фотоальбом "Старт, рывок - и финиш золотой" посвящен выступлениям российских спортсменов на зимних Олимпийских играх, начиная с 1956 года. Еще один экспонат российского стенда - фотоальбом "Страна героев", ставший летописью самых важных событий в истории России. Также гостям выставке представят фотоальбом "Культура и ТАСС".

"Наше агентство обладает богатым архивом фотографий и огромным количеством справочного материала, благодаря этому мы имеем прекрасную возможность для создания книг и фотоальбомов по различной тематике, - рассказал руководитель Департамента корпоративных коммуникаций ТАСС Дмитрий Перцев. - И мы очень рады, что наши издания представлены на этой выставке".

Программа стенда РФ

Издательство "Молодая Гвардия" привезло в Тегеран знаменитую серию "Жизнь замечательных людей" (ЖЗЛ), в том числе книги о Николае II, Владимире Ленине, а также о классиках отечественной литературы - Александре Пушкине, Владимире Маяковском, Борисе Пастернаке и других. В дни работы ярмарки на площадке стенда проводится ряд творческих встреч, лекций, мастер-классов, презентаций и круглых столов. Ожидается презентация книги "Полет над Россией" - уникального авторского проекта фотографа Сергея Фомина, в основе которого лежат снимки природных, исторических и архитектурных объектов российских регионов, сделанные с различных летательных аппаратов.

Кроме того, издательство "Алетейя" представит книгу Александра Игнатенко "Зенит исламской мысли. Зеркало ислама", лекцию "Русское присутствие в Персии и Иране в XIX-XX веках", а также проект "Иран между Британией и Россией (XVIII-XX века) от политики до экономики".

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина на площадке Университета "Аль-Захра" проведет круглый стол по изучению русского языка, состоится презентация интерактивного курса по речевому этикету "Волшебные русские слова", знакомящий с формами выражения приветствия в русском языке.

По окончании выставки, 13 мая, все книги национального стенда будут переданы в дар Министерству культуры и исламской ориентации Ирана и посольству РФ в Тегеране.