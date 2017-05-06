Медведев поздравил композитора Рашида Калимуллина с 60-летием

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил председателя Союза композиторов России, народного артиста России, лауреата Государственной премии Рашида Калимуллина с 60-летием. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
"Вам подвластны самые разные жанры - от опер и симфоний до камерно-инструментальных и вокальных произведений. Ваши эмоциональные и поэтичные сочинения наполнены особой интонацией, в них органично сочетаются современная музыка и фольклорные мотивы. Они украшают концерты и фестивали, звучат в исполнении известных оркестров, пользуются большой популярностью у публики", - говорится в поздравительной телеграмме.
Медведев также отметил успешную работу Калимуллина во главе Союза композиторов. Премьер, в частности, оценил такие проводимые организацией культурные проекты как "Жемчужины русской и татарской музыки", фестивали "Европа - Азия" и "Азия - Европа".