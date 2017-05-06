Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев поздравил композитора Рашида Калимуллина с 60-летием

Культура
6 мая, 11:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

Премьер-министр отметил успешную работу народного артиста России во главе Союза композиторов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил председателя Союза композиторов России, народного артиста России, лауреата Государственной премии Рашида Калимуллина с 60-летием. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Вам подвластны самые разные жанры - от опер и симфоний до камерно-инструментальных и вокальных произведений. Ваши эмоциональные и поэтичные сочинения наполнены особой интонацией, в них органично сочетаются современная музыка и фольклорные мотивы. Они украшают концерты и фестивали, звучат в исполнении известных оркестров, пользуются большой популярностью у публики", - говорится в поздравительной телеграмме.

Медведев также отметил успешную работу Калимуллина во главе Союза композиторов. Премьер, в частности, оценил такие проводимые организацией культурные проекты как "Жемчужины русской и татарской музыки", фестивали "Европа - Азия" и "Азия - Европа".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
14
Made for Lovin’ You: концерт Kiss в "Олимпийском"
8
"Хрупкий мир": в Москве проходит чемпионат по скульптуре из песка
15
Военный оркестр в метро: от русской классики до джаза
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Стивен Сигал с иронией воспринял известие о лишении его права въезда на Украину
2
Меркель: НАТО должна показать готовность к обороне, но не обрывать нить диалога с РФ
3
Кабмин внес в Госдуму законопроект о введении курортного сбора в Крыму и на Кубани
4
В Кузбассе два ребенка провались в шлакоотстойник, один из них погиб
5
В Москве зафиксирован бум рождаемости детей в СИЗО
6
ЛНР передала Киеву тела диверсантов, уничтоженных в районе Дебальцева
7
В США пройдет самая многочисленная на Западе акция "Бессмертный полк"
Темы дня
Загрузка...
Реклама