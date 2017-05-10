Причиной смерти музыканта Роберта Майлза стало онкологическое заболевание

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Онкологическое заболевание в терминальной стадии стало причиной смерти известного итальянского диджея Роберта Майлза. Об этом сообщила интернет-версия британской газеты Mirror.

"Роберт мирно скончался минувшей ночью после мужественной борьбы с метастатическим раком четвертой стадии на протяжении девяти месяцев", - цитирует издание релиз, распространенный основанной Майлзом балеарской радиостанцией Open Lab.

Майлз умер во вторник вечером на испанской Ибице (автономное сообщество Балеарские острова) в возрасте 47 лет. Он работал в различных стилях электронной музыки. Всемирная слава пришла к музыканту в 1995 году после создания известной композиции Children. Сингл в течение нескольких недель возглавлял мировые хит-парады.