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Причиной смерти музыканта Роберта Майлза стало онкологическое заболевание

Культура
10 мая, 19:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Майлз работал в различных стилях электронной музыки. Всемирная слава пришла к музыканту в 1995 году после создания композиции Children

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Онкологическое заболевание в терминальной стадии стало причиной смерти известного итальянского диджея Роберта Майлза. Об этом сообщила интернет-версия британской газеты Mirror.

"Роберт мирно скончался минувшей ночью после мужественной борьбы с метастатическим раком четвертой стадии на протяжении девяти месяцев", - цитирует издание релиз, распространенный основанной Майлзом балеарской радиостанцией Open Lab.

Майлз умер во вторник вечером на испанской Ибице (автономное сообщество Балеарские острова) в возрасте 47 лет. Он работал в различных стилях электронной музыки. Всемирная слава пришла к музыканту в 1995 году после создания известной композиции Children. Сингл в течение нескольких недель возглавлял мировые хит-парады.

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