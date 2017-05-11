В Вифлееме при содействии РФ стартовал проект по реконструкции исторической улицы Звезды

ВИФЛЕЕМ /Палестина/, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Инаугурация проекта по реконструкции при поддержке России исторической улицы Звезды в Вифлееме состоялась в этом палестинском городе, традиционно считающемся местом рождения Иисуса Христа. Улица Звезды начинается непосредственно у Ясельной площади, на которой находится Базилика Рождества. В церемонии приняли участие представители Министерства иностранных дел Государства Палестина, мэрии Вифлеема и российского дипрпедставительства в Палестинской автономии.

"Проект реконструкции улицы Звезды в историческом центре Вифлеема - это проект российского правительства, реализуемый совместно с министерствами иностранных дел и финансов Палестины и мэрией города Вифлеем", - рассказал корреспонденту ТАСС глава диппредставительства России при Палестинской национальной администрации Айдар Аганин. По его словам, "мэрия Вифлеема получила от российского правительства грант в размере $4 млн для реконструкции исторической улицы Звезды, которая внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО".

"Помимо непосредственно улицы и ее сооружений, реконструкции подвергнутся и примыкающие к ней здания, а также Центр мира на всемирно известной Ясельной площади в центре Вифлеема, - продолжил Аганин. - Изначально соглашение о выделении правительством РФ гранта на реконструкцию улицы Звезды в Вифлееме было подписано в сентябре 2016 года, первый транш был переведен в феврале 2017 года, с этого момента началась реализация проекта". Дипломат сообщил также, что "ожидаемый срок непосредственного начала работ на улице Звезды - сентябрь 2017 года".

В Вифлееме будет также открыт построенный при содействии России Многофункциональный культурный комплекс. Строительство этого центра в Вифлееме велось несколько лет специалистами Управления делами президента РФ. Многофункциональный комплекс включает в себя бизнес-центр, спортивный центр, музыкальную школу.