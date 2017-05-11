В Вифлееме при содействии РФ стартовал проект по реконструкции исторической улицы Звезды

Баскетболисты ЦСКА де Коло и Теодосич вошли в символические сборные ЕвролигиСпорт 11 мая, 15:11
Единороссы Свердловской области определились с участниками праймериз на пост главы регионаНовости Урала 11 мая, 15:04
Путин обсудил с Аббасом вопросы урегулирования палестино-израильского конфликтаПолитика 11 мая, 14:51
В СПЧ выступают против уголовного наказания за оскорбление чувств верующихОбщество 11 мая, 14:51
Инфантино похвалил Россию за четкое исполнение обязательств при подготовке к турнирамСпорт 11 мая, 14:47
В ЦИК объяснили высокие доходы Памфиловой в 2016 году продажей домаПолитика 11 мая, 14:15
ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть в 2017 г. на 60 тыс. баррелей в суткиЭкономика и бизнес 11 мая, 14:10
Власти Москвы выделили гранты для повышения зарплат реаниматологамМосква 11 мая, 14:10
Строители начали монтаж арок судоходного пролета автомобильной части Керченского мостаВ стране 11 мая, 14:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВИФЛЕЕМ /Палестина/, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Инаугурация проекта по реконструкции при поддержке России исторической улицы Звезды в Вифлееме состоялась в этом палестинском городе, традиционно считающемся местом рождения Иисуса Христа. Улица Звезды начинается непосредственно у Ясельной площади, на которой находится Базилика Рождества. В церемонии приняли участие представители Министерства иностранных дел Государства Палестина, мэрии Вифлеема и российского дипрпедставительства в Палестинской автономии.
"Проект реконструкции улицы Звезды в историческом центре Вифлеема - это проект российского правительства, реализуемый совместно с министерствами иностранных дел и финансов Палестины и мэрией города Вифлеем", - рассказал корреспонденту ТАСС глава диппредставительства России при Палестинской национальной администрации Айдар Аганин. По его словам, "мэрия Вифлеема получила от российского правительства грант в размере $4 млн для реконструкции исторической улицы Звезды, которая внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО".
"Помимо непосредственно улицы и ее сооружений, реконструкции подвергнутся и примыкающие к ней здания, а также Центр мира на всемирно известной Ясельной площади в центре Вифлеема, - продолжил Аганин. - Изначально соглашение о выделении правительством РФ гранта на реконструкцию улицы Звезды в Вифлееме было подписано в сентябре 2016 года, первый транш был переведен в феврале 2017 года, с этого момента началась реализация проекта". Дипломат сообщил также, что "ожидаемый срок непосредственного начала работ на улице Звезды - сентябрь 2017 года".
В Вифлееме будет также открыт построенный при содействии России Многофункциональный культурный комплекс. Строительство этого центра в Вифлееме велось несколько лет специалистами Управления делами президента РФ. Многофункциональный комплекс включает в себя бизнес-центр, спортивный центр, музыкальную школу.