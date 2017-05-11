Фильм Звягинцева "Нелюбовь" выйдет в российский прокат 1 июня

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Российская премьера фильма режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" состоится 1 июня - сразу после представления ленты в Каннах. Об этом сообщили в пресс-службе компании Sony Pictures.

"1 июня компания Sony Pictures выпустит в российский прокат фильм "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева, - отмечено в сообщении. - Мировая премьера картины состоится в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля".

По словам продюсера ленты Александра Роднянского, российские зрители должны увидеть картину сразу же после фестивального показа. "Мы считаем правильным и важным, чтобы российские зрители увидели новый фильм Звягинцева первыми, фактически сразу же по завершении Каннского кинофестиваля", - цитирует пресс-служба слова Роднянского.

"Нелюбовь" рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый, мучительный развод. Главные герои - еще супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни, и потому им не терпится покончить с формальностями и развестись. Проходя сквозь череду конфликтов и бесконечных взаимных претензий, они пренебрегают своим единственным ребенком, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. Неожиданно, после их очередной ссоры, он исчезает.

Роли исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева и другие.

Ранее Роднянский отметил, что в этом фильме режиссер "исследует состояние современного общества, на этот раз рассказывая о семье, переживающей сложнейший развод". Прокатный рейтинг ленты - 18+.