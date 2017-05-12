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СМИ: председателя украинского жюри "Евровидения" не пригласили на выступление артистов

Культура
12 мая, 5:58 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, мая. /ТАСС

Поэт Юрий Рыбчинский сообщил, что украинские судьи вынуждены оценивать выступления конкурсантов "по монитору"

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КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Председатель украинского жюри "Евровидения" поэт Юрий Рыбчинский не получил приглашения в Международный выставочный центр Киева, где уже прошли два полуфинала песенного конкурса. Из-за этого он вынужден оценивать выступления артистов на основании видеотрансляции, сообщает украинское издание "Зеркало недели".

"Меня не то что на красную дорожку не пригласили, мне пока вообще не было как такового даже приглашения на сам конкурс "Евровидения". Разве мне за этим нужно обращаться к организаторам?" - сказал он в интервью изданию. Рыбчинский напомнил и о скандале с певицей Джамалой: победительница 2016 года "привезла" на Украину "Евровидение", однако в Киеве ее не пустили на красную дорожку во время церемонии открытия.

"Это же какой-то театр абсурда. И мы, увы, в этом театре занимаем пока первое место", - констатировал председатель жюри. Он добавил, что украинские судьи оценивают выступления конкурсантов "по монитору" и предположил, что увидеть конкурс вживую ему не удастся.

"В жюри пять человек: Яна Прядко, Серж Гагарин, София Тарасова, Сергей Грачев и я. Работаем, но с нами не заключены никакие договоры. Мы не знаем даже, на каких началах работаем? Бесплатно или за деньги?" - пожаловался Рыбчинский.

В финале "Евровидения-2016", который прошел 14 мая 2016 года в столице Швеции, победила украинская исполнительница Джамала с песней "1944". Таким образом, Киев получил право принимать конкурс в этом году. Второе место тогда заняла певица из Австралии Дэми Им, третье - россиянин Сергей Лазарев.

В 2016 году в правила голосования на конкурсе были внесены значительные изменения. Если в предыдущие годы итоги зрительского голосования и оценки жюри представлялись как единый результат (одна половина - оценки жюри, другая - зрителей), то теперь судьи и поклонники оценивают исполнителей по отдельности.

Сначала в финале "Евровидения" будут объявлены оценки жюри (от 1 до 12 баллов, за исключением 9 и 11, что позволит обозначить разрыв между вторым и третьим местами), а затем - результат зрительского голосования.

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