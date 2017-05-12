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Жюри: на бюджет "Евровидения-2017" можно было провести три подобных конкурса

Культура
12 мая, 11:10 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, мая. /ТАСС

По данным организаторов "Евровидения-2017" в Киеве, бюджет конкурса составил около €23,5 млн

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КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Председатель украинского жюри международного песенного конкурса "Евровидение" поэт Юрий Рыбчинский заявил о небывалых масштабах коррупции в ходе подготовки к песенному конкурсу в Киеве.

"Меня возмущает один факт, не могу об этом молчать. За нынешний бюджет "Евровидения" можно было бы провести три подобных конкурса. Не знаю, куда смотрит наша прокуратура, но это же на поверхности - коррупционная составляющая этого конкурса", - сказал он в интервью изданию "Зеркало недели".

Рыбчинсий отметил, что, к примеру, в прошлом году в Стокгольме подобный конкурс провели за €9 млн достаточно прилично, в Эстонии когда-то потратили €12 млн. "Но такие цифры, как у нас, многим странам даже не снились, - отметил он. Нищий народ в Европе - и такое дорогое "Евровидение".

По данным организаторов "Евровидения-2017", бюджет конкурса составил порядка 655,7 млн гривен (около €23,5 млн), из которых 455,7 млн гривен предусмотрено в проекте бюджета Украины, а еще 200 млн предоставляет город, в котором проводится песенный конкурс.

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