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Джеки Чан и Сильвестр Сталлоне сыграют вместе в новом боевике

Культура
12 мая, 13:19 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Наталья Славина

Фильм расскажет историю о двух бывших спецназовцах в Ираке

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Джеки Чан и Сильвестр Сталлоне

Джеки Чан и Сильвестр Сталлоне

© Chris Pizzello/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Популярные американские актеры Джеки Чан и Сильвестр Сталлоне сыграют вместе в новом боевике. Как сообщил журнал The Hollywood Reporter, режиссером киноленты, которая имеет все основания стать блокбастером, будет Скотт Вог.

В кинопроекте под названием "Экс-Багдад" (Ex-Baghdad) Чану и Сталлоне отводятся главные роли. Фильм расскажет об истории двух бывших бойцов спецназа, сопровождающих в Багдаде группу гражданских лиц по "дороге смерти" до безопасной "Зеленой зоны".

Авторы будущей киноленты рассчитывают, что она привлечет повышенное внимание не только в США, но и в других странах, поскольку 63-летний Чан и 70-летний Сталлоне по-прежнему пользуются большой популярностью во всем мире. Бюджет фильма составит $80 млн.

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