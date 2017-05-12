Объем грузовых перевозки по ж/д в направлении Дальнего Востока может удвоиться к 2020 годуТранспорт 12 мая, 13:56
Хуснуллин: льготная ипотека для переселенцев из пятиэтажек может быть под 8-8,5%Экономика и бизнес 12 мая, 13:49
Хашиг: футболист "Краснодара" Мамаев тренируется в общей группе, проблем со здоровьем нетСпорт 12 мая, 13:36
Экс-глава Внешпромбанка Маркус получила девять лет колонии за хищение 114 млрд руб.Происшествия 12 мая, 13:25
Контейнерооборот портов России по итогам января-апреля 2017 года вырос на 12%Транспорт 12 мая, 13:25
Меняйло предложил подготовить проект благоустройства главной улицы НовосибирскаСибирь 12 мая, 13:20
Джеки Чан и Сильвестр Сталлоне сыграют вместе в новом боевикеКультура 12 мая, 13:19
Еще два электропоезда нового поколения "Москва" запустят в мае в столичном метрополитенеМосква 12 мая, 13:17
Кремль не считает перехват самолета-разведчика США неоправданным рискомПолитика 12 мая, 13:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Популярные американские актеры Джеки Чан и Сильвестр Сталлоне сыграют вместе в новом боевике. Как сообщил журнал The Hollywood Reporter, режиссером киноленты, которая имеет все основания стать блокбастером, будет Скотт Вог.
В кинопроекте под названием "Экс-Багдад" (Ex-Baghdad) Чану и Сталлоне отводятся главные роли. Фильм расскажет об истории двух бывших бойцов спецназа, сопровождающих в Багдаде группу гражданских лиц по "дороге смерти" до безопасной "Зеленой зоны".
Авторы будущей киноленты рассчитывают, что она привлечет повышенное внимание не только в США, но и в других странах, поскольку 63-летний Чан и 70-летний Сталлоне по-прежнему пользуются большой популярностью во всем мире. Бюджет фильма составит $80 млн.