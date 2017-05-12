НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Популярные американские актеры Джеки Чан и Сильвестр Сталлоне сыграют вместе в новом боевике. Как сообщил журнал The Hollywood Reporter, режиссером киноленты, которая имеет все основания стать блокбастером, будет Скотт Вог.

В кинопроекте под названием "Экс-Багдад" (Ex-Baghdad) Чану и Сталлоне отводятся главные роли. Фильм расскажет об истории двух бывших бойцов спецназа, сопровождающих в Багдаде группу гражданских лиц по "дороге смерти" до безопасной "Зеленой зоны".

Авторы будущей киноленты рассчитывают, что она привлечет повышенное внимание не только в США, но и в других странах, поскольку 63-летний Чан и 70-летний Сталлоне по-прежнему пользуются большой популярностью во всем мире. Бюджет фильма составит $80 млн.