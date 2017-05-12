В 2017 году откроют 207 кинозалов в малых и средних городах

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РЯЗАНЬ, 12 мая. /ТАСС/. Более 200 кинозалов откроют в малых и средних городах России до конца текущего года. Об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский на Координационном совете по культуре, проходящем в Рязани.
"С 2015 года выделено более 2,15 млрд рублей на переоборудование 437 кинозалов в малых и средних городах. К концу 2017 года планируется открыть еще 207 кинозалов", - сказал министр.
"Получателем средств может выступать кто угодно, это прямая безвозвратная субсидия", - подчеркнул Мединский.
Он призвал регионы активнее участвовать в программе кинофикации малых и средних городов.