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В 2017 году откроют 207 кинозалов в малых и средних городах

Культура
12 мая, 13:36 UTC+3 РЯЗАНЬ РЯЗАНЬ 12, мая. /ТАСС

Министр культуры РФ Владимир Мединский призвал регионы активнее участвовать в программе кинофикации малых и средних городов

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РЯЗАНЬ, 12 мая. /ТАСС/. Более 200 кинозалов откроют в малых и средних городах России до конца текущего года. Об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский на Координационном совете по культуре, проходящем в Рязани.

"С 2015 года выделено более 2,15 млрд рублей на переоборудование 437 кинозалов в малых и средних городах. К концу 2017 года планируется открыть еще 207 кинозалов", - сказал министр.

"Получателем средств может выступать кто угодно, это прямая безвозвратная субсидия", - подчеркнул Мединский.

Он призвал регионы активнее участвовать в программе кинофикации малых и средних городов.

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Персоны
Мединский, Владимир Ростиславович
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