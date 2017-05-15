THR: американский актер Пауэрс Бут скончался на 69-м году жизни

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Американский актер, лауреат премии "Эмми" Пауэрс Бут ушел из жизни в возрасте 68 лет. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.
По информации издания, актер скончался в своем доме в Лос-Анджелесе.
Бут родился 1 июня 1948 года в городе Снайдер (штат Техас). Наибольшую известность ему принесли роли злодеев, которые он исполнил в фильмах "Внезапная смерть" (Sudden Death, 1995), "Порок" (Frailty, 2001), "Городе грехов" (Sin City, 2005) и "Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать" (Sin City: A Dame to Kill For, 2014). В послужном списке Бута также числится ряд телевизионных работ: сериалы "Дедвуд" (Deadwood, 2004-2006), "Нэшвилл" (Nashville, 2012-2017), "Агенты "Щ.И.Т." и другие.
В 1980 году Бут удостоился премии "Эмми" за главную роль в мини-сериале "Гайанская трагедия: История Джима Джонса" (Guyana Tragedy: The Story of Jim Jones, 1980).