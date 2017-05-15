Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Евгений Миронов возглавит жюри XXVIII "Кинотавра"

Культура
15 мая, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Откроется фестиваль картиной "Холодное танго" Павла Чухрая

Поделиться
Материал из 1 страницы
Евгений Миронов

Евгений Миронов

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Народный артист РФ Евгений Миронов станет председателем жюри XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия, которое пройдет с 7 по 14 июня.

Также в жюри войдут режиссер Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин, продюсер Игорь Мишин, актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди.

Фильмом открытия киносмотра станет "Холодное танго" Павла Чухрая, закроет фестиваль киноальманах "Про любовь. Только для взрослых", который, в частности, снимали Павел Руминов, Наташа Меркулова, Нигина Сайфуллаева, Резо Гигинеишвили. Продюсер проекта - Анна Меликян, режиссер картины "Про любовь".

В основную конкурсную программу фестиваля вошли 14 фильмов - "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Близкие" Ксении Зуевой, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Голова. Два уха" Виталия Суслина, "Жги" Кирилла Плетнева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Мертвым повезло" Вадима Валиуллина, "Мифы о Москве" Александра Молочникова, "Рок" Ивана Шахназарова, "Прорубь" Андрея Сильвестрова, "Скоро все кончится" Алексея Рыбина, "Теснота" Кантемира Балагова, "Три сестры" Юрия Грымова, "Турецкое седло" Юсупа Разыкова.

Председателем жюри "Кинотавр. Короткий метр" стал Сергей Мокрицкий. В этой программе 28 фильмов. Вне конкурса покажут картину "Анна Каренина. История Вронского" Карена Шахназарова и "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, участвующую в конкурсной программе Каннского кинофестиваля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Миронов, Евгений Витальевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Актеры Ингеборга Дапкунайте и Махиб Гладстон в спектакле режиссера Максима Диденко "Цирк", Москва, 11 мая
12
Премьера мюзикла "Цирк" с Дапкунайте открыла XVII фестиваль искусств "Черешневый лес"
12
Маноло Бланик показал в Эрмитаже свои лучшие работы за 45 лет
14
Made for Lovin’ You: концерт Kiss в "Олимпийском"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве мужчина убил женщину с ребенком и совершил самоубийство
2
Московский НПЗ прекратил прием нефти из-за нештатной ситуации
3
На Украине националисты избили и ранили из пистолета таксиста, ответившего им по-русски
4
Путин: проект "Один пояс - один путь" вносит стабильность в мировую экономику
5
Путин: Россия категорически против расширения клуба ядерных держав
6
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
7
Асад назвал Лукашенко честным и храбрым политиком
Темы дня
Загрузка...
Реклама