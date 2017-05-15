Евгений Миронов возглавит жюри XXVIII "Кинотавра"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Народный артист РФ Евгений Миронов станет председателем жюри XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия, которое пройдет с 7 по 14 июня.

Также в жюри войдут режиссер Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин, продюсер Игорь Мишин, актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди.

Фильмом открытия киносмотра станет "Холодное танго" Павла Чухрая, закроет фестиваль киноальманах "Про любовь. Только для взрослых", который, в частности, снимали Павел Руминов, Наташа Меркулова, Нигина Сайфуллаева, Резо Гигинеишвили. Продюсер проекта - Анна Меликян, режиссер картины "Про любовь".

В основную конкурсную программу фестиваля вошли 14 фильмов - "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Близкие" Ксении Зуевой, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Голова. Два уха" Виталия Суслина, "Жги" Кирилла Плетнева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Мертвым повезло" Вадима Валиуллина, "Мифы о Москве" Александра Молочникова, "Рок" Ивана Шахназарова, "Прорубь" Андрея Сильвестрова, "Скоро все кончится" Алексея Рыбина, "Теснота" Кантемира Балагова, "Три сестры" Юрия Грымова, "Турецкое седло" Юсупа Разыкова.

Председателем жюри "Кинотавр. Короткий метр" стал Сергей Мокрицкий. В этой программе 28 фильмов. Вне конкурса покажут картину "Анна Каренина. История Вронского" Карена Шахназарова и "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, участвующую в конкурсной программе Каннского кинофестиваля.