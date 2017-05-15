Евгений Миронов возглавит жюри XXVIII "Кинотавра"

Команда Favorit Sailing Team успешно открыла парусный сезонНовости партнеров 15 мая, 13:19
Путин видит хорошие перспективы продления соглашения об ограничении добычи нефтиЭкономика и бизнес 15 мая, 13:10
Фильм Тодоровского "Большой" вошел в тройку лидеров прокатаКультура 15 мая, 12:58
Хоккеист Кузнецов тренируется в звене с Барабановым и Ткачевым накануне матча с латвийцамиСпорт 15 мая, 12:56
Пассажиропоток аэропортов Кубани в январе-апреле вырос на 17%, до 2,5 млн человекТранспорт 15 мая, 12:54
Путин: проект "Один пояс - один путь" вносит стабильность в мировую экономикуЭкономика и бизнес 15 мая, 12:47
Глава оборонного комитета Бундестага призвал вывести Бундесвер из ТурцииМеждународная панорама 15 мая, 12:46
Путин: Россия категорически против расширения клуба ядерных державПолитика 15 мая, 12:45
Число новых случаев ВИЧ в России в 2016 году резко сократилосьОбщество 15 мая, 12:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Народный артист РФ Евгений Миронов станет председателем жюри XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия, которое пройдет с 7 по 14 июня.
Также в жюри войдут режиссер Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин, продюсер Игорь Мишин, актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди.
Фильмом открытия киносмотра станет "Холодное танго" Павла Чухрая, закроет фестиваль киноальманах "Про любовь. Только для взрослых", который, в частности, снимали Павел Руминов, Наташа Меркулова, Нигина Сайфуллаева, Резо Гигинеишвили. Продюсер проекта - Анна Меликян, режиссер картины "Про любовь".
В основную конкурсную программу фестиваля вошли 14 фильмов - "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Близкие" Ксении Зуевой, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Голова. Два уха" Виталия Суслина, "Жги" Кирилла Плетнева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Мертвым повезло" Вадима Валиуллина, "Мифы о Москве" Александра Молочникова, "Рок" Ивана Шахназарова, "Прорубь" Андрея Сильвестрова, "Скоро все кончится" Алексея Рыбина, "Теснота" Кантемира Балагова, "Три сестры" Юрия Грымова, "Турецкое седло" Юсупа Разыкова.
Председателем жюри "Кинотавр. Короткий метр" стал Сергей Мокрицкий. В этой программе 28 фильмов. Вне конкурса покажут картину "Анна Каренина. История Вронского" Карена Шахназарова и "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, участвующую в конкурсной программе Каннского кинофестиваля.