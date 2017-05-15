Студенческие театры из стран БРИКС сыграют "Ромео и Джульетту" в Москве

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Студенческие труппы из России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР выступят в Москве в рамках первого Международного фестиваля театральных школ стран БРИКС, который пройдет с 16 по 21 мая на ВДНХ. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС ректор Института театрального искусства (ИТИ) Дмитрий Томилин.

"Фестиваль откроется завтра, и уже все делегации собрались в Москве - более 40 представителей Бразилии, ЮАР, Китая и Индии. Наши ребята из Института театрального искусства под художественным руководством Иосифа Давыдовича Кобзона тоже готовы представить нашу драматическую школу", - отметил Томилин.

Пять вариантов "Ромео и Джульетты"

Темой этого года стал елизаветинский театр. За основу взяли "Ромео и Джульетту" Шекспира.

"Мы предложили коллегам подготовить сцены из "Ромео и Джульетты". Главная идея - сыграть вместе: в первый день китайские товарищи покажут свои сцены, во второй день - из Индии, Южной Африки и Бразилии, в третий день мы покажем свой спектакль. А потом порепетируем и планируем в пятницу, субботу и воскресенье играть вместе, меняя друг друга, передавая роли: Ромео-бразилец, Джульетта-китаянка и так далее", - пояснил профессор ИТИ, почетный профессор Центральной академии драмы Китая Валентин Тепляков.

Он добавил, что для большего погружения актеров в эпоху создана точная копия шекспировских подмостков театра "Глобус".

Ректор Центральной академии драмы Китая Чао Ян отметила, что в своих сценах они "попробовали синтезировать наследие Шекспира и традицию восточного театра". Бразильцы же подготовили танцевальную версию известной пьесы.

"В Бразилии мы не ставим Шекспира в оригинале, мы пытаемся визуализировать все образы, которые содержит его текст. Если в английском театре мы видим замечательных актеров - то есть форму, то в Бразилии все иначе. Думаю, танец будет одним из способов показать Шекспира по- бразильски", - рассказала профессор Театральной школы "КАЛ" Адриана Майя, заметив, что распределение ролей будет нестабильным: пятеро участников труппы знают партии всех персонажей трагедии.

Культура в международных отношениях

По словам Томилина, в последующие годы состав стран-участников будет дополняться, а также будут браться новые темы.

В свою очередь, народный артист СССР Иосиф Кобзон отметил важность события для международных отношений. "Мы помогаем руководителям наших стран, которые объединились в экономическом пространстве, понимать друг друга. Мало только физически накормить человека - он нуждается еще и в духовной пище", - подчеркнул он.