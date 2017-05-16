Пусть расцветает миллион цветов: в столице Канады проходит фестиваль тюльпанов

Свыше миллиона цветов высажено в Оттаве в рамках 65-го ежегодного Канадского фестиваля тюльпанов. Нынешний праздник особенный, так как он приурочен к 150-летию основания государства.

"К юбилею нашей страны высажен специальный сорт тюльпанов "Канада 150" с красно-белыми чашечками, которые символизируют цвета национального флага", — рассказала корреспонденту ТАСС одна из участниц фестиваля. "Мы его высаживали небольшими партиями еще в прошлом году, смотрели, как он приживется. Сейчас пока не все бутоны у этих цветов распустились из-за стоявшей в Оттаве прохладной погоды, но уже потеплело, и к выходным здесь будет их целая поляна", — добавила собеседница.

Праздник проходит в нескольких парках канадской столицы, где посетители могут увидеть порядка 100 различных сортов тюльпанов. Здесь представлены цветы красного, белого, желтого, розового, сливочного, фиолетового, сиреневого, оранжевого и других цветов и оттенков. Поражает также и форма тюльпанов — от классического бокаловидного бутона до многолистового бархатного, напоминающего пышную розу.

История праздника

За 65 лет проведения фестиваля так и не удалось установить истинную причину его зарождения, но так или иначе все версии связаны со Второй мировой войной. Согласно одной из трактовок, праздник цветов своим появлением обязан канадским военнослужащим, которые 72 года назад освободили Нидерланды от оккупации гитлеровской Германии. Это произошло 5 мая 1945 года. С тех пор в благодарность за этот подвиг солдат и офицеров Канады голландцы каждый год присылают в Оттаву сотни тысяч тюльпанов.

Правда, есть и другая версия появления фестиваля. Во время Второй мировой войны в Канаде проживала нидерландская королевская семья, бежавшая от фашистов. В одной из больниц Оттавы 19 января 1943 года родилась принцесса Маргрит. Для того, чтобы за ней сохранилось право на престол, правительство Канады особым указом объявило палату, где она появилась на свет, территорией Нидерландов. Вернувшись в Амстердам в 1945 году, принцесса Юлиана, которая затем была провозглашена королевой, распорядилась отправить в Канаду в знак благодарности 100 тыс. луковиц тюльпанов. Именно так, согласно этой версии, и зародилась традиция проводить ежегодный праздник цветов.

Международный статус

Фестиваль в Оттаве каждый май на протяжении десятков лет привлекает огромное число туристов из разных стран мира. В этом году, как ожидают его организаторы, гостями торжеств станут более 500 тыс. человек. "Мы уже во второй раз приезжаем на праздник. Первый раз мы были здесь лет десять назад вдвоем, а теперь уже приехали с детьми. К тому же в этом году Канаде 150 лет, такое событие бывает лишь раз в жизни", — рассказали корреспонденту ТАСС туристы из Австралии. Во время фестиваля на аллеях городских парков можно встретить туристические группы из Японии, Индии, Китая, Таиланда, США, Бельгии, Перу и других стран мира.

В программе праздничных мероприятий, помимо любования миллионами тюльпанов, также запланирован парад старинных автомобилей, выступления оркестров и уличных музыкантов, цирковые представления, фотовыставки, спортивные состязания и кулинарные поединки. Кульминацией станет грандиозный фейерверк, который запланирован на 21 мая, а на следующий день фестиваль завершится.

Юбилей Канады

Уже 65 лет праздник тюльпанов совпадает с Днем Виктории — датой, когда отдается дань уважения британской королеве Виктории (1819–1901), сыгравшей важную роль в истории Канады. В 1857 году она выбрала небольшой тогда городок Оттаву в качестве столицы объединенной британской провинции в Северной Америке, образованной позже в результате слияния Нижней и Верхней Канады. 1 июля 1867 года королева подписала Акт о Британской Северной Америке, провозгласивший Канаду доминионом Британской империи и ставший ее конституцией, в основных чертах действующей и поныне.

Впервые День Виктории отметили в Западной Канаде — нынешней провинции Онтарио — в 1845 году, когда законодательное собрание объявило день рождения монарха (24 мая 1819 года) праздничным. В 1901 году после смерти королевы Виктории парламент Канады принял закон о данном государственном празднике. Поправка к резолюции о статусе страны в 1952 году установила празднование Дня Виктории в понедельник, предшествующий 25 мая.

Даниил Студнев