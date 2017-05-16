Юрию Соломину на гастролях в Чите вручили знак "За усердие на благо Забайкальского края"

ЧИТА, 16 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Народного артиста СССР, художественного руководителя Государственного академического Малого театра России и уроженца Читы Юрия Соломина наградили знаком отличия "За усердие на благо Забайкальского края". Церемония прошла в читинском Доме офицеров во время встречи актера с земляками.

"В эти дни у нас в крае в прямом и переносном смысле солнечно, и мы имеем счастье видеть вас на этой сцене", - сказала, вручая знак, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова. Соломин во время встречи рассказал читинцам, что впервые выступал на сцене Дома офицеров в 1949 году, будучи семиклассником - читал отрывок из поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин". Он также поблагодарил руководство региона за награду и добавил, что Малый театр готов сотрудничать с забайкальским драмтеатром.

Юрий Соломин родился в Чите в 1935 году, в детстве участвовал в спектаклях местного Дома пионеров, в 1957-м был принят в труппу Малого театра, который возглавил в 1988 году. В Чите родился и его брат - народный артист РСФСР Виталий Соломин, он также окончил читинскую школу, поступил в Высшее театральное училище им. М. Щепкина и стал актером Малого театра.

14 мая Соломин открыл в Чите гастроли Малого театра, в первый день зрители увидели спектакль "Сердце не камень" по пьесе Островского. Народный артист СССР прилетел в родной город впервые за 40 лет и в выходные прошел пешком по местам своего детства. Во вторник он посетил родную школу, встретился с друзьями юности, а накануне попросил власти края отреставрировать дом в центре Читы, где родился его брат.