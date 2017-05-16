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Успенский собор в Свияжске может попасть в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

Культура
16 мая, 18:06 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 16, мая. /ТАСС

Сессия ЮНЕСКО будет проходить в конце года в Дели

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Успенский собор, Свияжск

Успенский собор, Свияжск

© Михаил Медведев/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая. /ТАСС/. Успенский собор в Свияжске (Татарстан) могут включить в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом ТАСС сообщил в кулуарах Международного научно-промышленного форума "Великие реки" в Нижнем Новгороде член Всемирного совета Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) и член президиума Ярославского областного отделения "Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры" (ВООПИК) Юрий Аврутов.

"У нас есть поручение президента РФ о пополнении этого списка, потому что в России всего лишь 27 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако ЮНЕСКО принимает только один объект в год, а список ожидания из России достаточно большой - порядка 20 объектов. В этом году, очень вероятно, может попасть Успенский собор в Свияжске (Татарстан), также очень большая вероятность того, что в список может попасть Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском. Но, скорее, будет Свияжск - он более подготовлен", - рассказал Аврутов.

По его словам, сессия ЮНЕСКО будет проходить в конце текущего года в Дели. "Сейчас готовится документация, номинация на наиболее подготовленные объекты", - пояснил Аврутов. Он также отметил, что наличие какого-либо объекта в списке ЮНЕСКО - "это привлечение туристов, развитие экономики. В Италии это достаточно большая статья доходов".

Объекты списка ЮНЕСКО

Сейчас в списке ожидания объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО находятся Свияжск, Ростовский кремль, Петроглифы в Хабаровском крае, Командорские острова на Камчатке, Красноярские столбы, Астраханский кремль, Ильменские горы, памятники археологии в Ростовской области, башкирский Урал, Сталинград (Волгоград), Гороховец во Владимирской области, Бахчисарай, Генуэзская крепость в Крыму, Крымская обсерватория, а также исторические центры Иркутска, Енисейска и Пскова.

В существующем списке ЮНЕСКО сейчас числятся 27 объектов: Новодевичий монастырь в Москве, Московский кремль, Церковь Вознесения в Коломенском, центр Санкт-Петербурга, Кижи, Великий Новгород, Соловецкие острова, Белокаменные памятники Владимира и Суздаля, Успенский собор, Дмитровский собор, Церковь покрова на Нерли, Троице-Сергиева лавра, леса Коми, вулканы Камчатки, озеро Байкал, Золотые горы Алтая, Западный Кавказ, Казанский кремль, Курская коса, Ферапонтов монастырь в Вологодской области, Сихотэ-Алинь в Приморском крае, Убсунурская котловина в Туве, крепость в Дербенте, остров Врангеля, центр Ярославля, геодезическая дуга Струве, Ленские столбы, Булгар и Херсонес в Крыму.

Форум "Великие реки"

Международный научно-промышленный форум "Великие реки (экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность)" (Innovation for Cool Earth Forum, ICEF) открылся 16 мая в Нижнем Новгороде. В рамках экспозиционной части 105 ведущих научных и промышленных предприятий, компаний малого и среднего бизнеса из 15 регионов России представят прогрессивные водные технологии и оборудование, инновации в энергетике и электротехнике, жилищно-коммунальном хозяйстве и транспорте.

Форум проходит в Нижнем Новгороде в 19-й раз. Организаторами мероприятия выступают специализированные организации ООН, ЮНЕСКО, Росгидромет, Росводресурсы, Рослесхоз, Росприроднадзор и др.

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