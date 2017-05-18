Новый культурный центр "Сириус" открылся музыкальным фестивалем в Сочи

СОЧИ, 18 мая. /ТАСС/. Премьерный концерт фестиваля "Музыкальное соцветие" фонда "Талант и Успех" состоялся в четверг в создаваемом в Сочи культурном центре "Сириус". Новая сценическая площадка открылась в помещениях бывшего главного медиацентра, где уже занимаются воспитанники одноименного образовательного центра для одаренных детей.

"Постепенно из этого медиацентра образуется храм науки и искусства, в течение следующих нескольких лет здесь будет строиться большой концертный зал, которые будут создавать самые известные архитекторы мира. Но мы хотим уже сейчас делать концерты, чтобы публика знала о том, что они здесь проходят, чтобы потом мы могли представить им большие и серьезные программы", - сказал перед началом концерта художественный руководитель фонда "Талант и Успех", основатель и генеральный директор Дрезденского оперного бала Ханс-Йоахим Фрай.

Первыми представить свое мастерство в зале, получившем название "Оранжевый форум", получили возможность солисты петербургского Дома музыки, лауреаты XV конкурса имени Петра Чайковского Сергей Редькин (фортепиано) и Павел Милюков (скрипка).

Творческий фестиваль "Музыкальное соцветие" продлится до 7 октября. Среди заявленных премьер - концерты Дмитрия Хворостовского, Юрия Башмета, выступление солистов "Геликон- опера", московского симфонического оркестра "Русская филармония", Трио имени Рахманинова и балета Бориса Эйфмана.

Образовательный центр "Сириус" был открыт в Сочи в 2016 году. Он объединяет талантливых педагогов и школьников из разных регионов РФ. Право на поездку сюда имеют школьники от 10 до 17 лет, которые демонстрируют выдающиеся успехи в биологии, химии, физике, математике, имеют достижения в спорте, классическом балете, музыке и живописи. Программа пребывания детей в образовательном центре бесплатная, продолжительность одной смены - три недели.