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Путин наградил почетной грамотой певца Николая Расторгуева

Культура
19 мая, 16:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Лидер "Любэ" награжден за заслуги в развитии культуры и вклад в подготовку и проведение важных творческих и гуманитарных мероприятий

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Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев

Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой певца Николая Расторгуева и генерального директора телеканала "Муз-ТВ" Армана Давлетярова.

Соответствующее распоряжение подписано и опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, они награждены "за заслуги в развитии культуры, большой вклад в подготовку и проведение важных творческих и гуманитарных мероприятий". Также этим распоряжением почетной грамотой награжден член совета благотворительного фонда "Федерация" Сергей Бунин.

Кроме того, благодарность президента объявлена вице-президенту компании "Лукойл" Леониду Федуну.

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Путин, Владимир Владимирович Расторгуев, Николай Вячеславович
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