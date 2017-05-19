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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой певца Николая Расторгуева и генерального директора телеканала "Муз-ТВ" Армана Давлетярова.
Соответствующее распоряжение подписано и опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, они награждены "за заслуги в развитии культуры, большой вклад в подготовку и проведение важных творческих и гуманитарных мероприятий". Также этим распоряжением почетной грамотой награжден член совета благотворительного фонда "Федерация" Сергей Бунин.
Кроме того, благодарность президента объявлена вице-президенту компании "Лукойл" Леониду Федуну.