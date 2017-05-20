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Реставрацию Китайского дворца Екатерины II планируют завершить за два года

Культура
20 мая, 21:02 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, мая. /ТАСС

Гендиректор музея "Петергоф" Елена Кальницкая также сообщила, что планируется также реставрация дворца Петра III в Ораниенбауме

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Петергоф" планирует в течение двух лет полностью завершить реставрацию Китайского дворца Екатерины II в Ораниенбауме - одного из самых интересных памятников архитектуры второй половины XVIII века. Об этом сообщила журналистам генеральный директор музея Елена Кальницкая.

"Реставрацию Китайского дворца хотим закончить через два года, - сказала она. - Все идет по графику". Китайский дворец - подлинное здание XVIII века, одно из немногих в пригородах Петербурга, не разрушенных во время войны. Он строился итальянским архитектором Антонио Ринальди как летняя резиденция императрицы, поэтому в наши дни дворец открыт только летом, на зиму он консервируется, поскольку деревянная мебель, холсты и другие элементы интерьеров требуют постоянного температурно-влажностного режима, не допускающего резких перепадов. Самый знаменитый интерьер Китайского дворца - Стеклярусный кабинет, это единственный подобный интерьер в Европе.

По словам Кальницкой, в планах музея и реставрация дворца Петра III в Ораниенбауме, а также завершение работ в Большом (Меншиковском) дворце. В целом, констатировала гендиректор музея, "темпы реставрации Ораниенбаума очень снизились", причиной, по ее словам, стало сокращение бюджета. По данным музея-заповедника, ежегодно в Ораниенбауме бывает около 300 тысяч гостей, примерно половина из них посещает Китайский дворец.

Реставрация Петергофа

Говоря о реставрационных планах в дворцово-парковом ансамбле Петергофа, Кальницкая также отметила, что "большого количества реставрационных работ мы не проводим, потому что нет бюджета". Крупнейший проект - реставрация Марлинского вала с уникальными деревьями, которую планируется завершить к концу года, в планах также реставрация Готической капеллы XIX века в парке Александрия. Первым завершенным реставрационным проектом 2017 года для Петергофа стало возвращение на Монплезирскую аллею четырех мраморных скульптур XVIII-XIX века - "Вакх", две скульптуры "Вакханка" и "Психея с бабочкой". В ходе реставрации мрамор расчистили от атмосферных загрязнений и восстановили утраты, в том числе вернули Психее бабочку, которая была утрачена в послевоенные годы.

Петергоф летом

В летний сезон, который будет посвящен 300-летию визита Петра Великого во Францию и 345-летию со дня рождения императора, Петергоф пригласит туристов на "петровский" уик-энд, представит российской публике реплику своей недавней выставки в Париже и отметит юбилей послевоенного открытия основанных Петром дворца Марли и павильона Эрмитаж. В Марли будет впервые осуществлен проект аудиоинсталляции - посетителям предложат не посмотреть дворец, а "послушать" его. Туристов ожидают также летние фестивали и праздники, в том числе рыцарский фестиваль, реконструкция праздника XIX века, катание на велосипедах и проект об истории железных дорог в России.

Петергоф, известный всему миру своими парками и фонтанами, - самый популярный туристический объект России, ежегодно принимающий более 5 млн отечественных и зарубежных туристов. С начала 2017 года здесь побывали уже более 300 тысяч человек, а с открытием фонтанов уже установлен первый рекорд посещаемости - в один из первых дней мая здесь побывали около 25 тысяч человек.

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