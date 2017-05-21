В Нью-Йорке с аукциона проданы рисунки Джона Леннона и Курта Кобейна

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Рисунки лидера британской группы The Beatles ("Битлз") Джона Леннона (1940-1980) и фронтмена американского коллектива Nirvana ("Нирвана") Курта Кобейна (1967-1994) были проданы с торгов, проведенных в субботу в Нью-Йорке аукционным домом Julien's Auctions. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на его официальном сайте.

За $87,5 тыс. ушел с молотка сделанный Ленноном набросок изображения для обложки альбома The Beatles "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" (1967). На рисунке черными чернилами запечатлены в схематичной форме музыканты коллектива и клумбы с выложенным из цветов названием группы. Оценочная стоимость лота составляла $40 тыс. - $60 тыс..

Официальный представитель аукционного дома Даррен Джульен ранее сообщил ТАСС, что в подлинности рисунка нет никаких сомнений. "Мы со 100-процентной уверенностью заявляем, что это - рука Джона Леннона", - указывал он. По сведениям экспертов Julien's Auctions, рисунок был обнаружен в Великобритании, в доме, где в течение нескольких лет жил Леннон.

Рисунок, который создал Кобейн, когда учился в школе, ушел с молотка за $64 тыс. Эта сумма многократно превысила оценочную стоимость лота - $2 тыс. - $4 тыс. На картине на красно-оранжевом фоне изображены четыре енота, карабкающиеся по черным ветвям дерева. В нижнем правом углу полотна подпись: "Курт".

По сведениям Julien's Auctions, Кобейн подарил рисунок членам своей семьи. Картину выставил на торги отец музыканта Дональд Кобейн.

В число наиболее ценных лотов также вошло фортепиано, на котором играл "король рок-н-ролла" Элвис Пресли (1935-1977), а также принадлежавшее ему бриллиантовое кольцо. Музыкальный инструмент был продан за $112,5 тыс., а украшение - за $204,8 тыс. За $112,5 тыс. ушла с молотка куртка, в которой выступал "король поп-музыки" Майкл Джексон (1958-2009).