Чулпан Хаматова надеется, что спектакль "Мертвые души" в "Гоголь-центре" не отменят

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Актриса Чулпан Хаматова, занятая в одном спектаклей "Гоголь-центра", надеется, что премьера спектакля "Мертвые души", запланированная на вторник, состоится, несмотря на проведенный в театре обыск.

"Мы надеемся, что следствие не нарушит творческую деятельность нашего центра, и не намерены отменять спектакль", - сказала она.

Актриса добавила, что коллеги и друзья Кирилла Серебренникова надеются, что следствие будет проходить объективно и справедливо. "Кирилл Серебренников - это один из самых ярких российских режиссеров, чьи заслуги признаны не только у нас в стране, но и во всем мире. Мы все знаем его как честного, порядочного и открытого человека. Работа талантливого руководителя и всего театра была прервана внезапным обыском, мы выражаем слова поддержки нашим коллегам",- добавила Хаматова.

По ее словам, поддержку Серебренникову уже выразили такие актеры, как Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Алла Демидова, Юлия Пересильд, Ксения Раппопорт, Евгений Стычкин.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что обыски у Серебренникова проходят в рамках уголовного дела о хищении около 200 млн рублей, выделенных из бюджета на проект развития и популяризации современного искусства в 2011-2014 годах. Представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что уголовное дело возбуждено по факту хищения в 2014 году бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных автономной некоммерческой организации "Седьмая студия".