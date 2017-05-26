Участники кинофорума "Золотой Витязь" попросят власти РФ снизить коммерциализацию культуры

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Участники XXVI Международного кинофорума "Золотой Витязь", который проходит в Севастополе, обратятся к президенту РФ Владимиру Путину с письмом, в котором попросят главу государства поспособствовать снижению коммерческой составляющей в культуре в целом, и в кино в частности. Об этом в пятницу шла речь на круглом столе "Новая государственная культурная политика России - возрождение кинематографа", прошедшем в рамках кинофорума.

"Мы подняли на конференции много вопросов, и в документе, который мы направим президенту России, будем говорить о состоянии не только кинематографа, которой находится на неправильном пути, ориентируясь на рынок и на доходный промысел в ущерб духовному качеству, - это будет один из главных моментов нашего письма, - но речь пойдет и о состоянии культуры вообще в России", - рассказал журналистам президент "Золотого Витязя", народный артист России Николай Бурляев, подводя итоги круглого стола.

Он напомнил, что в России действует указ президента об основах государственной культурной политики, однако сейчас, по мнению артиста, прежде всего телевидение, а также в некоторой степени современный театр, далеки от того, чтобы соответствовать его требованиям. "Мы скажем и о том, что нужно думать о воссоздании инфраструктуры российского кинопроцесса, включая Госкино РФ, и об "убитых" киностудиях, в том числе о киностудии детских и юношеских фильмов, которой сейчас нет", - добавил он.

Как отметил Бурляев, письмо в адрес главы государства планируется подготовить в течение суток после анализа результатов работы круглого стола.

Вопросы цензуры

На круглом столе обсудили также вопросы контроля со стороны государства за качеством контента, в том числе звучали предложения о наделении министра культуры России возможностью наложения вето на решения Фонда кино, если они не соответствуют основам государственной культурной политики.

Участники круглого стола отметили, что этот вопрос является дискуссионным. "По поводу цензуры у меня мнение совершенно отрицательное, у нас в стране такая тенденция, что любое хорошее начинание перевернут и под цензуру начнется "рубка голов". Нет ничего хуже, чем что-то запрещать, но разъяснять что хорошо, а что плохо - это нужно", - сказал заслуженный артист России Владимир Зайцев.

Помощь государства и контроль

Участники круглого стола говорили и о том, что появление культурного контента, соответствующего нормам морали и нравственности, невозможно без помощи государства. В частности, Бурляев в своем докладе рассказал о необходимости повышения роли госзаказа в сфере искусства.

"Основы государственной культурной политики диктуют необходимость усиления роли государственного заказа, и Минкультуры, являющееся головным органом власти в области культуры, обязано контролировать работу Фонда кино, и отвечать за выполнение основ нашей политики в сфере кинематографа", - сказал он.

Киновед и кинокритик Алексей Коленский отметил, что нужно восстановить утраченную в постсоветский период систему творческих объединений, где действовал институт редактуры сценариев будущих фильмов, что позитивно отражалось на их качестве. "Необходимо, чтобы чиновники отвечали своей карьерой за то, что они выпускают", - пояснил он.

Участники конференции отметили, что без волевого решения на государственном уровне, изменить ситуацию в области культуры, в том числе и в отечественном кинематографе, будет невозможно. Причем высказывались об этом не только представители российского кино, но и соседних стран, например, народный артист Республики Беларусь Владимир Гостюхин.

По его словам, также важно повышать качество профессионального образования будущих режиссеров. "Если у нас нет выдающихся мастеров-режиссеров, значит не появляются и великие мастера-актеры, потому что именно режиссер ищет необходимую для себя личность", - пояснил актер.

Кинофорум "Золотой Витязь"

Международный кинофорум "Золотой Витязь" проходит под девизом "За нравственные идеалы, за возвышение души человека". Три года назад руководство форума и правительство Севастополя подписали бессрочный договор о сотрудничестве, согласно которому "Золотой витязь" стал генеральным провайдером культурных программ города, после чего кинофорум уже в третий раз проводится в Севастополе. Помимо этого "Золотой Витязь" объединяет кино, театр, музыку, литературу, изобразительное искусство и проводит свои мероприятия по всей России.

В этом году на кинофоруме представлено более 200 кинокартин, 183 из них - конкурсные работы, в том числе и новый фильм сербского режиссера Эмира Кустурицы "По млечному пути". Конкурсанты борются в разных номинациях за золотого, серебряного и бронзового витязей. На торжественном открытии фестиваля 22 мая Бурляев объявил, что в 2017 году высшая награда "Золотого Витязя" - Золотая медаль за выдающийся вклад в кинематограф имени Сергея Бондарчука - присуждается Кустурице.