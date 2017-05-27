В Ростове-на-Дону скончалась старейшая актриса России Варвара Шурховецкая

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая. /ТАСС/. Варвара Шурховецкая - старейшая актриса России скончалась в Ростове-на-Дону в возрасте 103 лет. Прощание с артисткой состоится 29 мая, сообщили ТАСС в ростовском отделении Союза театральных деятелей России.

"Варвара Ивановна ушла из жизни 25 мая. Прощание с ней состоится в понедельник, 29 мая, на Северном кладбище в крематории в 8:30", - сказала собеседник агентства.

Варвара Шурховецкая родилась 17 декабря 1913 года в Пятигорске Ставропольского края. В 1924 году вместе с родителями переехала в Краснодар, где окончила девять классов. В 1930 году семья переехала в Ростов-на-Дону.

В 1931 году она поступила в Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского при Ростовском театре драмы и через три года в составе курса уехала в Ашхабад, где играла в Русском драматическом театре.

После актриса вернулась в Ростов и с 1934 года по 1948 год играла в Театре Красной Армии. В феврале 1943 года театр был переведен на военное положение и включен в состав действующей армии. Шурховецкая с труппой выступала перед военнослужащими как на передовой, так и в госпиталях.

В 1948 году театр Красной Армии был расформирован. Артистка продолжила играть до 1957 года в Ростовском театре комедии, затем работала в театре драмы им. М. Горького. В 1968 году вышла на пенсию.